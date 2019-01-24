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ПриватБанк будет сдавать недвижимость в аренду через blockchain

ПриватБанк будет сдавать недвижимость в аренду через blockchain

Государственный ПриватБанк начал продажу прав аренды на недвижимость через систему электронных аукционов СЕТАМ, в основе которой лежит технология blockchain.

Сейчас там выставили первые 17 объектов недвижимости, находящихся в городе Днепр. Срок аренды составляет от 1 до 3 лет, а суммарная начальная стоимость таких помещений превышает 5,61 миллиона гривен.

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«Наше сотрудничество принесло дополнительно для Приватбанка уже 30 млн грн. Продали 54 лота, преимущественно недвижимость в Киеве и Днепре. Уверен, что и права аренды, которые учреждение впервые выставило через электронный аукцион, найдут своего покупателя», – сообщил директор СЕТАМ Виктор Вишнёв.

По материалам hromadske.tv
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