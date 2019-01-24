День финансов, 1 февраля: демонтаж Шулявского моста, планы НБУ на межбанк, новые тарифы для киевлян

Пятница, 1 февраля. Еще только начало февраля, а мы уже получили ответы на многие вопросы:

Почему в Киеве повысили тарифы на холодную воду? НКРЭКУ 25 января установила для “Киевводоканала” новые тарифы на услуги по централизованному снабжению холодной водой и водоотведению. В результате с 1 февраля для киевлян повысили тариф на холодную воду. Подробнее о тарифах тут.

Как будет действовать НБУ на межбанке? Нацбанк планирует увеличить ежедневную покупку валюты в полтора раза. В первом и втором кварталах 2019 года регулятор намерен покупать 15 млн долл. в день для наращивания международных резервов. Это на 5 млн долл. больше по сравнению с количественным индикатором, который действовал в течение 2018 года.

Сколько банков за год ликвидировали в Украине? Фонд гарантирования вкладов физических лиц в 2018 году завершил процедуру ликвидации первых четырех банков, которые были переданы в его управление. В фонде также добавили, что в течение 2019 года планируется завершить ликвидацию еще более 40 банков.

Где в Украине самые дорогие авто? В зависимости от места проживания украинскому автолюбителю следует раскошелиться на авто по-разному. В каждом регионе есть свои рекордсмены продаж и рекордсмены цен. К примеру, самым большим ценником на авто с пробегом удивил бронированный Maybach S600 — $882 500. А самое дорогое предложение из салонов — столичный Aston Martin Vulcan за $4 450 000.

Кстати, если вы часто за рулем, выбирайте оптимальные карты для водителей прямо на finance.ua. С помощью таких карт можно получать дополнительные скидки на АЗС, кэшбэк и многое другое.

Как монетизация субсидий может уменьшить платежки? После монетизации субсидий человек будет иметь “живые деньги” и самостоятельно контролировать как качество коммунальных услуг от поставщика, так и расчеты за них. Об этом заявил министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко.

Когда ждать демонтаж Шулявского моста? Вот уже почти два года ведутся разговоры о реконструкции этого объекта. Подготовительные работы уже начались. Но сроки демонтажа постоянно переносятся. В КП “Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений” сообщили, что перекрытие транспортного движения через основной проезд Шулявского путепровода и его демонтаж предварительно запланированы на 15 марта этого года.