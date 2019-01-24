Названа дата демонтажа Шулявского моста в Киеве

Шулявский путепровод снова очутился в центре внимания. Столичные водители стали массово жаловаться на гигантские ямы на проезжей части, из-за которых происходят аварии и возникают огромные пробки.

“Производит работы генподрядчик реконструкции транспортной развязки на пересечении пр-та Победы с ул. Гетьмана, ООО “Северо-Украинский строительный альянс”. Просим водителей с пониманием отнестись к неудобствам и обращать внимание на ограничительные знаки, чтобы избежать возможных осложнений движения и аварийных ситуаций. Следующим этапом будет ремонт проезжей части объездных дорог – улиц Нестерова, Цедика, Гарматной и Выборгской”, – рассказали в КГГА.

Вот уже почти два года ведутся разговоры о реконструкции этого объекта. Подготовительные работы уже начались. Но сроки демонтажа постоянно переносятся: начать работы обещали то в ноябре 2018 года, то в январе 2019-го, а теперь – весной.

В КП “Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений” говорят, что перекрытие транспортного движения через основной проезд Шулявского путепровода и его демонтаж предварительно запланированы на 15 марта этого года.

“Компенсация за снос цеха завода “Большевик” предусмотрена в проекте реконструкции транспортной развязки. Сейчас вопрос сноса прорабатывается Фондом госимущества Украины”, – рассказали в КП.

Здесь уверяют, что угрозы обрушения конструкций путепровода нет.

Справка finance.ua.