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Стало известно, сколько банков за год ликвидировали в Украине

Стало известно, сколько банков за год ликвидировали в Украине

Фонд гарантирования вкладов физических лиц в 2018 году завершил процедуру ликвидации первых четырех банков, которые были переданы в его управление.

Об этом сообщила пресс-служба фонда, пишет Сегодня.

Речь идет о “Госзембанке”, “Эрдэ Банке”, банке “Таврика” и “Классикбанке”.

В пресс-службе уточнили, что 3 января 2019 года завершилась ликвидация еще одного финансового учреждения – “Финбанка”.

“В Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований внесены записи о прекращении этих банков как юридических лиц, поэтому их ликвидация считается завершенной, сами банки – ликвидированы, а полномочия фонда как ликвидатора прекращены”, – сказано в сообщении.

В фонде также добавили, что в течение 2019 года планируется завершить ликвидацию еще более 40 банков.

По материалам Сегодня
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