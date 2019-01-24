Стало известно, сколько банков за год ликвидировали в Украине

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Фонд гарантирования вкладов физических лиц в 2018 году завершил процедуру ликвидации первых четырех банков, которые были переданы в его управление.
Об этом сообщила пресс-служба фонда, пишет Сегодня.
Речь идет о “Госзембанке”, “Эрдэ Банке”, банке “Таврика” и “Классикбанке”.
В пресс-службе уточнили, что 3 января 2019 года завершилась ликвидация еще одного финансового учреждения – “Финбанка”.
“В Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований внесены записи о прекращении этих банков как юридических лиц, поэтому их ликвидация считается завершенной, сами банки – ликвидированы, а полномочия фонда как ликвидатора прекращены”, – сказано в сообщении.
В фонде также добавили, что в течение 2019 года планируется завершить ликвидацию еще более 40 банков.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Наконец-то в Украине появится “інша”!Вчера, 10:01 - 4310 13
Мать случайно выбросила 6,5 тысячи долларов заначки сынаВчера, 18:30 - 2753 5
В Украине стремительно растут зарплаты аграриев – МинагропродВчера, 12:45 - 1542 5
В Украине обнаружили фальшивые евро: как отличить подделкуПозавчера, 12:00 - 5235 5
Продукты питания, товары и услуги: Кабмин меняет подход к формированию прожиточного минимумаПозавчера, 16:30 - 5120 3
НБУ изменил процедуру открытия банковских счетовВчера, 11:45 - 5251 1
Наконец-то в Украине появится “інша”!Вчера, 10:01 - 4310 13
На что тратят деньги клиенты monobank (таблица)Вчера, 12:00 - 3332 2
Мать случайно выбросила 6,5 тысячи долларов заначки сынаВчера, 18:30 - 2753 5
В НБУ назвали самый безопасный способ использования платежных картВчера, 13:00 - 2269
Нейросеть научилась превращать мысли в словаВчера, 17:10 - 255
Компания Boeing провела первые испытания летающего такси24.01.2019, 12:10 - 1809
Huawei анонсировала 5G-смартфон23.01.2019, 12:10 - 1797
Космический корабль Dragon впервые приводнился в Тихом океане ночью14.01.2019, 16:50 - 3025
Маск показал звездолет Starship11.01.2019, 12:10 - 5589 7