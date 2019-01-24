Где в Украине самые дорогие авто (инфографика)

Чтобы стать владельцем самого дорогого авто области, украинскому автолюбителю следует раскошелиться на сумму от $52 000 до $4 450 000.

В зависимости от места проживания. В каждом регионе есть свои рекордсмены продаж и рекордсмены цен — авто, стоимость которых даже с пробегом превышает $50 000.

Если сравнивать так называемый «средний чек», тогда стоимость авто с пробегом, которые покупали украинцы в течение последних 3 месяцев (ноябрь-январь), колеблется от $2 520 в Крыму до $9 820 на Киевщине. По Украине же средняя стоимость покупок автомобилистов составляет $5 880.

Предсказуемо самые дорогие автомобили продаются в Киеве. Так, самым большим ценником на авто с пробегом удивил бронированный Maybach S600 — $882 500. А 5 самых дорогих авто с пробегом Киевщины в сумме потянули на $3 120 000. На рынке новых авто Киев тоже оставляет другие регионы позади. Самое дорогое предложение из салонов — столичный Aston Martin Vulcan за $4 450 000.

Среди новых авто чаще всего самым дорогим предложением является Mercedes-Benz SL-Class. С ценником от $317 000 до $320 700 такие авто доступны в семи областях.

Проще всего стать владельцем самого престижного авто региона в АР Крым и на Луганщине, что, вероятно, имеет вовсе не рыночное объяснение. Предложений из салонов в этих регионах нет, а цены на самые дорогие авто с пробегом здесь не превышают $60 000.

Если взять ТОП-5 самых дорогих подержанных авто с каждого региона, то бренд, который будет встречаться чаще всего — BMW. 30 со 125 (то есть каждое четвертое авто) принадлежат немецкому концерну. Несколько меньше представителей Toyota, Land Rover и Lexus.

На первую строчку в рейтинге самых дорогих в начале 2019 BMW поднялось в восьми регионах. Еще в пяти автолюбители больше всего потратили на покупку Range Rover. По два региона отдали пальму первенства самых дорогих приобретений Bentley Bentayga и Toyota Land Cruiser 200.

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