Где в Украине самые дорогие авто (инфографика)

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Чтобы стать владельцем самого дорогого авто области, украинскому автолюбителю следует раскошелиться на сумму от $52 000 до $4 450 000.
В зависимости от места проживания. В каждом регионе есть свои рекордсмены продаж и рекордсмены цен — авто, стоимость которых даже с пробегом превышает $50 000.
Если сравнивать так называемый «средний чек», тогда стоимость авто с пробегом, которые покупали украинцы в течение последних 3 месяцев (ноябрь-январь), колеблется от $2 520 в Крыму до $9 820 на Киевщине. По Украине же средняя стоимость покупок автомобилистов составляет $5 880.
Предсказуемо самые дорогие автомобили продаются в Киеве. Так, самым большим ценником на авто с пробегом удивил бронированный Maybach S600 — $882 500. А 5 самых дорогих авто с пробегом Киевщины в сумме потянули на $3 120 000. На рынке новых авто Киев тоже оставляет другие регионы позади. Самое дорогое предложение из салонов — столичный Aston Martin Vulcan за $4 450 000.
Среди новых авто чаще всего самым дорогим предложением является Mercedes-Benz SL-Class. С ценником от $317 000 до $320 700 такие авто доступны в семи областях.
Проще всего стать владельцем самого престижного авто региона в АР Крым и на Луганщине, что, вероятно, имеет вовсе не рыночное объяснение. Предложений из салонов в этих регионах нет, а цены на самые дорогие авто с пробегом здесь не превышают $60 000.
Если взять ТОП-5 самых дорогих подержанных авто с каждого региона, то бренд, который будет встречаться чаще всего — BMW. 30 со 125 (то есть каждое четвертое авто) принадлежат немецкому концерну. Несколько меньше представителей Toyota, Land Rover и Lexus.
На первую строчку в рейтинге самых дорогих в начале 2019 BMW поднялось в восьми регионах. Еще в пяти автолюбители больше всего потратили на покупку Range Rover. По два региона отдали пальму первенства самых дорогих приобретений Bentley Bentayga и Toyota Land Cruiser 200.
Вы владелец новенького элитного авто. Либо не молодого, но верного «железного коня». Так или иначе, готовы порадовать вас специальными картами для водителей. Получайте дополнительные скидки, кэшбэк и многое другое.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Долг населения за "коммуналку" перевалил за 50 млрд гривен2 ч. назад - 644 16
Мать случайно выбросила 6,5 тысячи долларов заначки сынаВчера, 18:30 - 4414 7
В Украине стремительно растут зарплаты аграриев – МинагропродВчера, 12:45 - 1991 5
Треть безработных немцев жалуются на недостаток денег (опрос)Около часа назад - 145 4
АМКУ начал проверку облгазов в связи с завышенными суммами в платежках4 ч. назад - 429 4
Мать случайно выбросила 6,5 тысячи долларов заначки сынаВчера, 18:30 - 4414 7
НБУ принял решение по учетной ставкеВчера, 14:10 - 2316
Межбанк: оглашение учетной ставки "сыграло" за гривнуВчера, 16:25 - 2075
Toshiba разработала двойную солнечную панель12 ч. назад - 1840
В "Укрзализныце" предлагают увеличивать стоимость билетов на плацкарты и купе по-разномуВчера, 21:00 - 1278 2
Нейросеть научилась превращать мысли в словаВчера, 17:10 - 442
Компания Boeing провела первые испытания летающего такси24.01.2019, 12:10 - 1843
Huawei анонсировала 5G-смартфон23.01.2019, 12:10 - 1820
Космический корабль Dragon впервые приводнился в Тихом океане ночью14.01.2019, 16:50 - 3061
Маск показал звездолет Starship11.01.2019, 12:10 - 5631 7