Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 126 0

НБУ увеличит ежедневную покупку валюты в полтора раза

НБУ увеличит ежедневную покупку валюты в полтора раза

В первом и втором кварталах 2019 года Национальный банк намерен покупать в 15 млн долл. США в день для наращивания международных резервов. Это на 5 млн долл. больше по сравнению с количественным индикатором, который действовал в течение 2018 года.

Об этом говорится на сайте регулятора.

С апреля прошлого года НБУ с целью повышения прозрачности монетарной политики в части проведения интервенций на валютном рынке начал регулярное объявление объема интервенций по покупке иностранной валюты для пополнения международных резервов Украины.

По расчетам Национального банка, покупка до 15 млн долл. США в день не будет существенно влиять на ситуацию на межбанковском рынке.

В 2018 году общие объемы торгов на межбанковском валютном рынке выросли на 38% до 117 млрд долл. США (без участия НБУ), а объемы интервенций Национального банка по покупке и продаже валюты составляли всего 5 млрд долл. США. Поэтому влияние Национального банка на формирование курса минимально.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Валюта
Смотри также
Весь рынок:Валюта Казна и Политика
Все, что мы знаем про:НБУ
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2019. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина