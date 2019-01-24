НБУ увеличит ежедневную покупку валюты в полтора раза

В первом и втором кварталах 2019 года Национальный банк намерен покупать в 15 млн долл. США в день для наращивания международных резервов. Это на 5 млн долл. больше по сравнению с количественным индикатором, который действовал в течение 2018 года.

Об этом говорится на сайте регулятора.

С апреля прошлого года НБУ с целью повышения прозрачности монетарной политики в части проведения интервенций на валютном рынке начал регулярное объявление объема интервенций по покупке иностранной валюты для пополнения международных резервов Украины.

По расчетам Национального банка, покупка до 15 млн долл. США в день не будет существенно влиять на ситуацию на межбанковском рынке.

В 2018 году общие объемы торгов на межбанковском валютном рынке выросли на 38% до 117 млрд долл. США (без участия НБУ), а объемы интервенций Национального банка по покупке и продаже валюты составляли всего 5 млрд долл. США. Поэтому влияние Национального банка на формирование курса минимально.