Зубко объяснил, как монетизация субсидий может уменьшить платежки

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После монетизации субсидий человек будет иметь “живые деньги” и самостоятельно контролировать как качество коммунальных услуг от поставщика, так и расчеты за них.
Об этом заявил вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко.
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“Раньше счета для субсидиантов формировались не у них на глазах, и никто не мог проконтролировать настоящий объем предоставляемых услуг и потребления. После монетизации человек получит живые деньги и будет самостоятельно контролировать как качество услуг от поставщика, так и расчеты за них”, – объясняет Геннадий Зубко.
Как второй момент он отмечает то, что за счет виртуального прохождения субсидий у украинцев пропадает заинтересованность двигаться в направлении энергоэффективности, и планируется сломать этот стереотип.
«Мы не можем говорить о возможности уменьшения стоимости газа в 2-4 раза, как это кое-кто популистски заявляет. Но мы можем говорить о возможности уменьшения в два или три раза энергопотребления. А это значит, что мы можем уменьшить счета. И для этого необходимо иметь «живые средства», — отметил Геннадий Зубко.
Чиновник подчеркнул, что сегодня украинцы, которые получали субсидии, снова начинают учиться платить за коммунальные услуги. Они могут четко замерить, сколько они потребляют, думать о том, как уменьшить потребление, проконтролировать и решать, что можно для этого сделать.
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