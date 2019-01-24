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В Киеве повысили тарифы на холодную воду

В Киеве повысили тарифы на холодную воду

С 1 февраля для киевлян повысили тариф на холодную воду.

Об этом сообщает пресс-служба “Киевводоканала”.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг 25 января установила для “Киевводоканала” новые тарифы на услуги по централизованному снабжению холодной водой и водоотведению.

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НКРЭКУ установило для «Киевводоканала» следующие тарифы:

  • Тариф на услуги по централизованному водоснабжению и водоотводу в размере 20,376 грн за 1 куб. м, из них:

- 10,812 грн за 1 куб. м водоснабжения;
- 9,564 грн за 1 куб. м водоотведения.

  • Тариф на услугу по централизованному снабжению холодной водой, водоотведению с использованием внутридомовых систем в размере 21,756 грн из них:

- 11,544 грн (в т. ч. НДС 1,924 грн) за 1 куб. м водоснабжения;
- 10,212 грн (в т. ч. НДС 1,702 грн) за 1 куб. м водоотведения.

По материалам Finance.UA
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