7 лет "Спайдермену": в Киеве засудили грабителя в маске, грабившего пункты выдачи быстрых кредитов

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За совершение разбойных нападений, сопряженных с угрозой применения насилия, Оболонский райсуд Киева приговорил 35-летнего местного жителя к 7 годам лишения свободы.
Примечательно, что во время преступлений грабитель скрывал свое лицо под масками киногероев “Человека-паука” или “Бэтмэна”.
Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
“С начала марта 2018 в Киеве был совершен ряд разбойных нападений на различные кредитные учреждения. Злоумышленник надевал детские маскарадные маски “Человека-паука”, “Бэтмена” и, угрожая ножом, грабил кассы”, – говорится в сообщении.
По результатам розыскных мероприятий злоумышленника удалось установить и задержать. В ходе следствия установили его причастность к 10 разбойным нападениям. Общий размер материального ущерба, причиненного совершенными преступлениями, составил почти 80 тысяч гривен.
По результатам судебного рассмотрения районный суд признал мужчину виновным по ч.3 ст.187 (Разбой) и ч. 2 ст. 263 (Незаконное хранение оружия) УК Украины и назначил наказание в виде 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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