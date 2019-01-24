7 лет "Спайдермену": в Киеве засудили грабителя в маске, грабившего пункты выдачи быстрых кредитов

За совершение разбойных нападений, сопряженных с угрозой применения насилия, Оболонский райсуд Киева приговорил 35-летнего местного жителя к 7 годам лишения свободы.

Примечательно, что во время преступлений грабитель скрывал свое лицо под масками киногероев “Человека-паука” или “Бэтмэна”.

Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

“С начала марта 2018 в Киеве был совершен ряд разбойных нападений на различные кредитные учреждения. Злоумышленник надевал детские маскарадные маски “Человека-паука”, “Бэтмена” и, угрожая ножом, грабил кассы”, – говорится в сообщении.

По результатам розыскных мероприятий злоумышленника удалось установить и задержать. В ходе следствия установили его причастность к 10 разбойным нападениям. Общий размер материального ущерба, причиненного совершенными преступлениями, составил почти 80 тысяч гривен.

По результатам судебного рассмотрения районный суд признал мужчину виновным по ч.3 ст.187 (Разбой) и ч. 2 ст. 263 (Незаконное хранение оружия) УК Украины и назначил наказание в виде 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества.