Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 31 0

Минрегион примет новые строительные нормы для проектирования автодорожных мостов

Минрегион примет новые строительные нормы для проектирования автодорожных мостов

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины вводит новые требования к проектированию специальных вспомогательных сооружений для строительства автодорожных мостов.

Об этом сообщает заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebok.

Читайте также: Названа дата демонтажа Шулявского моста в Киеве

“В проекте новых отраслевых строительных норм мы это учли и четко прописали необходимые условия и требования для качественного проектирования автодорожних мостов европейского качества, которые повысят их срок службы и обеспечат безопасность и долговечность мостовых конструкций” – пишет Парцхаладзе.

Какие именно нововведения предлагаются?

  • вводится классификация специальных вспомогательных сооружений для более качественного и безопасного проектирования мостов;
  • вводятся четкие требования к проектированию рабочих мостиков, средств подмащивания, предохранительных и шпунтовых ограждений, грунтовых перемычек, искусственных островков, закладных креплений и тому подобное, что позволит повысить срок службы мостов;
  • совершенствуются требования к материалам и изделиям для повышения качества изготовления мостовых конструкций.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:Минрегионбуд
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2019. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина