Минрегион примет новые строительные нормы для проектирования автодорожных мостов

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины вводит новые требования к проектированию специальных вспомогательных сооружений для строительства автодорожных мостов.

Об этом сообщает заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebok.

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“В проекте новых отраслевых строительных норм мы это учли и четко прописали необходимые условия и требования для качественного проектирования автодорожних мостов европейского качества, которые повысят их срок службы и обеспечат безопасность и долговечность мостовых конструкций” – пишет Парцхаладзе.

Какие именно нововведения предлагаются?