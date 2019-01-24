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Суд отклонил жалобу Укрэксимбанка на решение о ликвидации ЧАО "Укрподшипник"

Суд отклонил жалобу Укрэксимбанка на решение о ликвидации ЧАО "Укрподшипник"

17 января Восточный апелляционный хозсуд отказался удовлетворить апелляционную жалобу Укрэксимбанка в деле №905/3071/17 и оставил без изменений постановление Хозсуда Донецкой области от 03.07.2018, которым ЧАО “Укрподшипник” было признано банкротом и открыта ликвидационная процедура сроком на 12 месяцев.

30 мая 2018 года Хозсуд Донецкой области утвердил реестр требований кредиторов должника (ЧАО “Укрподшипник”), отдельно внеся в него в т.ч. требования Укрэксимбанка на 1,73 млрд грн и Проминвестбанка на 107,5 млн грн как обеспеченные залогом (ипотекой) имущества должника.

Укрэксимбанк подал апелляционную жалобу на определение суда первой инстанции от 30.05.2018, в которой просит Восточный апелляционный хозсуд признать в полном объеме заявленные требования к ЧАО “Укрподшипник” (на 2,035 млрд грн).

Согласно балансу должника от 30.09.2017, размер оборотных и необоротных активов составляет 537,4 млн грн, тогда как объем долгосрочных обязательств и обеспечений – 2,02 млрд грн.

По данным госреестра, владельцами существенного участия в ЧАО “Укрподшипник” являются братья Клюевы.

По материалам Finbalance
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