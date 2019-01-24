Не доллар, чтобы всем нравиться. Как евро отметил двадцатилетие и стоит ли украинцам его хранить

Годом рождения единой евровалюты считается 1999-й. Тогда ее начали использовать для безналичных расчетов в Австрии, Бельгии, Германии, Нидерландах, Ирландии, Испании, Италии, Люксембурге, Португалии, Финляндии и Франции. В оборот разноцветные банкноты с флагом Евросоюза вошли лишь три года спустя – с января 2002-го. То есть, бумажной купюре евро на данный момент только 17 лет.

За короткий период своей истории валюта Евросоюза переживала взлеты и кризисы. Андерс Аслунд, старший научный сотрудник Атлантического совета в Вашингтоне, адъюнкт-профессор Джорджтаунского университета, основными достижениями евро считает то, что она выстояла, завоевала доверие и распространилась на 19 стран. По мнению Аслунда, введение евро спасло Европу от кризисов обменных курсов, которые разорили Европу в начале 1990-х годов, вызвав крупные финансовые кризисы в нескольких странах.

“Все основные успехи евровалюты были достигнуты за первые пару лет существования, когда она заняла место среди резервных валют и ее объем в резервах центральных банков достиг приблизительно 20%, – отмечает Егор Киян, эксперт по экономическим вопросам Международного центра перспективных исследований. – Далее евровалюта устойчиво удерживала позиции до наступления 2010 года, когда произошел кризис еврозоны, который показал недостатки функционирования такой системы”.

Как отмечает главный эксперт Совета НБУ Виталий Шапран, самым плохим периодом для еврозоны стал долговой кризис в странах PIGS (Португалия, Ирландия, Италия, Греция и Испания) и последующее падение экономики Греции с дальнейшей реструктуризацией долгов, которая была и остается не особо удачной.

Историю евровалюты в контексте изменения ее курса к доллару Дмитрий Чурин, руководитель аналитического отдела инвестиционной компании Eavex Capital, условно делит на три затяжных периода. Первый из них был в пользу американской валюты, что привело к снижению стоимости евро до его абсолютного исторического минимума в 82 цента в середине 2000 года.

“Далее курс евро к доллару начал уверенное восходящее движение, которое закончилось лишь в июле 2008 года пиковым курсом в 1,60 долларов за евро, — продолжает Чурин. – Но затем мировой финансовый кризис 2008 года привел к резким колебаниям пары ЕВРО/доллар, в процессе которых европейская валюта так ни разу и не смогла выйти на новый максимум”. Собеседник Фокуса называет этот период широким десятилетним нисходящим трендом евро.

Не дождетесь

Несмотря на то что евровалюта выстояла и в финансовый кризис 2008-го, и в долговой кризис 2010-го, в последние несколько лет в мировых СМИ время от времени появляются апокалипсические прогнозы относительно скорого крушения евро.

Впрочем, опрошенные Фокусом эксперты считают, что худшее у евровалюты уже позади. “Риск распада еврозоны очень мал, потому что она уже пережила свой первый и наихудший кризис, – говорит Андерс Аслунд. – Но теперь ЕС ввел гораздо более строгие фискальные правила, разработал свой банковский союз и учредил большой фонд спасения, Европейский механизм стабильности”. Эти механизмы, создание которых стало реакцией на драматические события 2010 года, делают еврозону куда более устойчивой.

То есть, озвучиваемые в СМИ негативные сценарии скорее похожи на досужие домыслы для привлечения аудитории. “Думаю, что это не более чем чтиво для доверчивых читателей, – отмечает Виталий Шапран. – Экономика Германии и Франции создают отличную основу для еврозоны, и этого вполне достаточно для удержания стабильности в целом регионе, включая страны, центробанки которых эмитируют валюты, тесно коррелирующие с евро”.

В перспективе эксперты прогнозируют продолжение плавного расширения европейского валютного союза. “Еврозона будет расширяться медленно, но неуклонно, и следующими двумя кандидатами на вхождение в нее, вероятно, станут Болгария и Хорватия”, – считает Андерс Аслунд. По его мнению, больше всего хотят присоединиться к еврозоне малые страны с открытой экономикой.

В то же время Андрей Шевчишин, старший аналитик ГК FOREX CLUB, убежден, что до полного финансового оздоровления региона и восстановления политического единства новое расширение еврозоны маловероятно. Собеседник Фокуса считает, что текущая цель еврозоны – выдержать удары евроскептиков, пройти Брексит, и окончательно восстановиться после кризисных проявлений. Так что желающим попасть в зону евро, возможно, придется подождать.

Впрочем, далеко не для всех стран вступление в европейский валютный союз выглядит однозначно привлекательной перспективой. Как отмечает Егор Киян, одним из основных недостатков еврозоны становится невозможность отдельных государств проводить свою независимую монетарную политику в случае изменения макроэкономической ситуации.

“Для стран Восточной Европы введение евро выглядит нерациональным, так как управлять экономикой и подстраиваться к внешним обстоятельствам намного легче, имея собственную валюту”, – продолжает Дмитрий Чурин. По мнению собеседника Фокуса, ярким подтверждением этому служит пример Польши со своей валютой – злотым, в которой ВВП растет более чем на 4% в год при умеренной инфляции.

То есть для таких стран, как Украина вступление в европейский валютный союз в обозримой перспективе вряд ли было бы целесообразным. “Для Украины вход в еврозону не представляется выгодным в течение длительного времени по трем причинам, – рассуждает Андерс Аслунд. – Во-первых, Украина сильно зависима от экспорта сырьевых товаров, что требует гибкости обменного курса. Во-вторых, экономика Украины сильно отстает от экономик ЕС. В-третьих, Украина – сравнительно большая страна”.

Впрочем, пока рассуждения о перспективах вхождения Украины в еврозону выглядят не более чем теория. Вряд ли в обозримом будущем в ЕС захотят принимать на себя многочисленные риски украинской экономики.

Украина равняется на доллар

Часть опрошенных экспертов считает, что происходящие в еврозоне процессы влияют на Украину незначительно. Как отмечает Антон Коваленко, директор департамента казначейства и финансовых учреждений ОТП Банка, между экономикой Украины и изменением курса евро нет абсолютно никакой корреляции из-за того, что гривня привязана к доллару США и любое изменение курса гривни к евро идет через пересчет курса евро – доллар.

Однако после 2013 года Украина планомерно переориентирует свой экспортный потенциал на западный вектор. Вместо России и СНГ основным торговым партнером страны становится Евросоюз и, согласно заявлениям представителей власти, на ЕС приходится уже 42,5% в общем объеме украинского экспорта товаров. По мнению Виталия Шапрана, подобный рост экспорта в страны ЕС медленно, но уверенно двигает Украину под зонтик Европейского Центробанка (ЕЦБ).

“То, что Европа – самый большой торговый партнер Украины, определяет высокое влияние динамики курса евро на внешнеторговый оборот, – продолжает Андрей Шевчишин. – А торможение экономического роста ЕС бьет по активности украинских поставок в регион и притоку средств от украинцев из-за границы, что отражается на замедлении роста Украины”.

Структура украинского банковского рынка также способствует сближению с финансовой системой ЕС. “Многие банки, представленные в Украине, – дочерние структуры банков стран ЕС из зоны обращения евро, – продолжает Виталий Шапран. – Этим дочкам доступно рефинансирование ЕЦБ через их материнские банки по ставкам и правилам, которые устанавливает ЕЦБ. Следовательно, для Украины сейчас более важна монетарная политика и процентные ставки, которые устанавливает ЕЦБ, а не другие центробанки”.

Доля евро составляет 23-24% от общего объема валютных средств украинцев, в то время как на доллар приходится 75%

Казалось бы, географическое положение, безвизовый режим с ЕС и соответствующий политический и внешнеторговый векторы Украины должны способствовать росту популярности евровалюты среди украинских граждан. Однако в стране в качестве средства для сбережений и инвестиций традиционно предпочитают американский доллар.

Согласно подсчетам Михаила Демкива, финансового аналитика ICU, доли срочных депозитов в европейской и американской валютах в украинских банках составляют 12% и 87% соответственно. Подобная диспропорция объясняется тем, что ставки по вкладам в евро заметно проигрывают долларовым.

“Евровалюта не популярна в Украине, потому что гривня привязана к доллару США и, покупая евро для сбережений, приходится принимать два риска: изменения гривни к доллару и доллара к евро”, – объясняет Антон Коваленко. По его словам, евро в основном приобретается для поездок в Европу и, по сути, является утилитарной валютой, которая, тем не менее, более популярна еще менее ликвидного золота.

Валюта для путешествий

Накопления физлиц в евро распределены по украинским банкам довольно неравномерно. “У банков с европейским капиталом (Аваль, Укрсиббанк, ОТП, Креди Агриколь, Кредобанк и ПроКредит) в структуре депозитов евро имеет несколько больший вес (10%), чем у остальных банков (около 7%), хотя ставки у дочек банков из ЕС, как правило, ниже среднего, – уточняет Михаил Демкив. – Однако в абсолютном значении больше всего депозитов в евро привлек Приватбанк – около 37% от общего объема средств населения в евровалюте, что вдвое больше, чем все банки с европейским капиталом вместе взятые”.

В целом же на валюту приходится около 50% ($8,7 млрд) от всех средств физлиц в украинских банках, из которых $2,1 млрд составляют ресурсы на текущих счетах, в том числе и карточных. Как отмечает Михаил Демкив, доля евро составляет 23-24% от общего объема валютных средств, в то время как на доллар приходится 75%. Оставшиеся 1-2% делят другие валюты, которые не пользуются заметной популярностью у клиентов украинских банков – британский фунт, российский рубль, швейцарский франк, польский злотый.

О привлекательности евро как направления инвестиций опрошенные Фокусом эксперты говорят с определенным скепсисом. Как отмечает Антон Коваленко, с учетом отрицательной учетной ставки в еврозоне на уровне 0,4%, которая, по прогнозам аналитиков, сохранится включительно до 2020 года, абсолютно не имеет смысла вкладывать в евро, в надежде получить высокий процент.

Однако, Виталий Шапран, главный эксперт Совета НБУ, рекомендует сбережения в евро, если они осуществляются для покупок активов, цена на которые формируется в этой валюте. То есть, на путешествия, образование или покупку недвижимости в ЕС лучше аккумулировать средства на евровом депозите.

В свою очередь Андрей Шевчишин советует рассматривать депозиты в евро с точки зрения покрытия девальвационных рисков и диверсификации вложений, в связи с чем в евровалюте вполне можно разместить небольшую часть сбережений.

Мария Бабенко