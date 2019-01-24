Датский фонд выделил 5 млн евро на солнечную электростанцию на Житомирщине

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Датский фонд «Danish SDG Investment Fund», созданный в 2018 году, сделал свою первую инвестицию именно в украинском проекте – установку солнечной электростанции мощностью 19,1 МВт на Житомирщине.
Фонд выделил около 5 млн евро, что составляет почти треть стоимости проекта (17 млн евро).
Как сообщает председатель Госэнергоэффективности Сергей Савчук, в рамках проекта, который воплощает датская компания «Better Energy LLC», предусмотрена установка 59 тысяч солнечных панелей, которые будут генерировать «чистую» электроэнергию, эквивалентную потреблению около 6,5 тыс. домохозяйств.
Вновь созданный «Danish SDG Investment Fund» – это государственно-частное партнерство, финансируется Правительством Дании, Инвестиционным фондом Дании для развивающихся стран и рядом частных компаний.
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