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Тим Кук назвал основные причины слабых продаж iPhone

Тим Кук назвал основные причины слабых продаж iPhone

Первый финансовый квартал 2019 года оказался не слишком удачным для Apple, если исходить из показателей выручки от продаж iPhone. И кажется, это признает и глава компании, Тим Кук. По заявлению генерального директора, есть несколько фундаментальных причин, из-за которых продажи iPhone оказалась не такими результативными, как это предполагалось ранее.

Первая причина слабых продаж заключается в том, что пользователи стали гораздо реже менять свои смартфоны на новые.

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“Мы делаем наши продукты максимально долговечными. Многие пользуются iPhone на протяжении всего заявленного срока службы. Затем этот смартфон может быть продан, и им будут продолжать пользоваться. Жизненный цикл смартфонов был продлён, и в этом нет никаких сомнений”, – заявил Тим Кук.

Вторая причина – это высокие цены на новинки в некоторых развивающихся регионах.

Также определенную сложность вызывает тот факт, что операторы больше не предоставляют субсидии при покупке iPhone.

“Раньше можно было приобрести iPhone 6 или iPhone 6s, или даже iPhone 7 за 199 долларов, с контрактом на два года. Сейчас же пользователям необходимо заплатить всю сумму сразу. Мы уже работаем в этом направлении, и совсем скоро мы будем готовы предоставить особые условия для наших клиентов”, — заявил глава компании.

И наконец последняя причина заключается в программе льготной замены аккумуляторов iPhone, которая была запущена в начале 2018 года. Фактически это позволило пользователям продлить срок службы своего iPhone, что, разумеется, повлекло за собой определенные последствия. Впрочем, это был правильный шаг, считает Тим Кук.

По материалам internetua.com
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