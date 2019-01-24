Тим Кук назвал основные причины слабых продаж iPhone

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Первый финансовый квартал 2019 года оказался не слишком удачным для Apple, если исходить из показателей выручки от продаж iPhone. И кажется, это признает и глава компании, Тим Кук. По заявлению генерального директора, есть несколько фундаментальных причин, из-за которых продажи iPhone оказалась не такими результативными, как это предполагалось ранее.
Первая причина слабых продаж заключается в том, что пользователи стали гораздо реже менять свои смартфоны на новые.
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“Мы делаем наши продукты максимально долговечными. Многие пользуются iPhone на протяжении всего заявленного срока службы. Затем этот смартфон может быть продан, и им будут продолжать пользоваться. Жизненный цикл смартфонов был продлён, и в этом нет никаких сомнений”, – заявил Тим Кук.
Вторая причина – это высокие цены на новинки в некоторых развивающихся регионах.
Также определенную сложность вызывает тот факт, что операторы больше не предоставляют субсидии при покупке iPhone.
“Раньше можно было приобрести iPhone 6 или iPhone 6s, или даже iPhone 7 за 199 долларов, с контрактом на два года. Сейчас же пользователям необходимо заплатить всю сумму сразу. Мы уже работаем в этом направлении, и совсем скоро мы будем готовы предоставить особые условия для наших клиентов”, — заявил глава компании.
И наконец последняя причина заключается в программе льготной замены аккумуляторов iPhone, которая была запущена в начале 2018 года. Фактически это позволило пользователям продлить срок службы своего iPhone, что, разумеется, повлекло за собой определенные последствия. Впрочем, это был правильный шаг, считает Тим Кук.
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