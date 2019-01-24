Все из-за курса: глава Apple пообещал снизить цены на iPhone

Компания Apple планирует сократить стоимость смартфонов iPhone в ряде государств, где имело место серьезное ослабление национальных валют по отношению к доллару.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на интервью главы Apple Тима Кука.

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Как он констатировал, в странах, где курсы национальных валют в течение последнего года снизились по отношению к доллару, цена iPhone, очевидно, повысилась более значительно.

По словам главы Apple, сотрудники компании провели оценки макроэкономических условий на некоторых из этих рынков. В итоге в Apple решили вернуться к тому, что более соответствует прошлогодним местным ценам на продукцию компании, чтобы повысить объемы продаж.

По данным Reuters, это второй случай за 12 лет, когда компания снижает стоимость на флагманские смартфоны iPhone.

Кук не уточнил, о каких именно странах идет речь.

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