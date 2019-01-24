Болгария и Россия договорились о строительстве газопровода в обход Украины

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Болгария обязалась построить новый газопровод для перекачки российского газа из Турции в Сербию после того, как три фирмы, российский “Газпром”, болгарский “Булгаргаз” и швейцарская МЕТ, заключили контракты на его использование.
Об этом пишет EUobserver.
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Проект на 1,4 млрд евро может усугубить зависимость ЕС от газа и подорвать украинскую безопасность, опасаются дипломаты ЕС и США. Предполагается, что после 2019 года Болгария будет получать российский газ через газопровод “Турецкий поток”, который прокладывают по дну Черного моря.
Сейчас Болгария почти полностью зависит от поставок российского газа, транспортируемого через украинскую газотранспортную систему и территорию Румынии.
После 2020 года Болгария планирует удовлетворять до 30% своей потребности в природном газе их азербайджанского месторождения “Шах-Дениз II» транзитом через территорию Греции.
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