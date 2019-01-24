Транзит газа через Украину нормализован - Газпром

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Транзит российского газа через территорию Украины нормализовался после снижения запасов Газпрома в Европе.
Об этом говорится в меморандуме нового выпуска еврооблигаций газового монополиста РФ.
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“В этих впервые опубликованных данных содержится ответ на вопрос о причинах двукратного роста транспортировки российского газа по украинскому ужгородскому газотранспортному коридору в текущем сезоне по сравнению с предыдущим. В январе 2019 года Газпром транспортирует по нему в среднем 149 млн куб. м в сутки по сравнению с 71 млн куб. м в сутки в январе 2018 года и 147 млн кубометров в январе 2017 года”, – сообщает агентство Интерфакс
В частности, указано, что Газпром летом 2018 года закачал в подземные хранилища в Европе 6,4 млрд кубометров газа после пикового значения в 8,6 млрд кубометров в 2017 году.
Известно также, что на последнюю отчетную дату 29 января 2019 года запасы составляли 50,01% от максимальной вместимости хранилищ, притом что год назад они находились на отметке 50,35%.
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