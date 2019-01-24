Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 233 0

Рожкова назвала объемы потерь Украины из-за запуска обходных газопроводов

Рожкова назвала объемы потерь Украины из-за запуска обходных газопроводов

Из-за запуска обходных газопроводов Украина может потерять около 3 млрд долларов.

Об этом рассказала первый заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова.

Читайте также: Климпуш-Цинцадзе считает, что Северный поток-2 будет иметь ужасные последствия для Украины

“Мы понимаем, что запуск обходных газопроводов уменьшит объемы транзита газа. Мы это заложили в наши прогнозы. Мы предусмотрели уменьшение (транзита газа – ред.) почти вдвое с 90 млн кубов до 50 кубов. И соответственно уменьшение выручки от этого. На сегодня она (выручка – ред.) составляет около 3 млрд долларов”, – отметила Рожкова.

По ее словам, сокращение объемов транзита почти вдвое приведет к сокращению этих поступлений также почти вдвое.

По материалам УНН
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Энергетика
Все, что мы знаем про:НБУ
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2019. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина