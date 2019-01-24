Рожкова назвала объемы потерь Украины из-за запуска обходных газопроводов

Из-за запуска обходных газопроводов Украина может потерять около 3 млрд долларов.

Об этом рассказала первый заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова.

Читайте также: Климпуш-Цинцадзе считает, что Северный поток-2 будет иметь ужасные последствия для Украины

“Мы понимаем, что запуск обходных газопроводов уменьшит объемы транзита газа. Мы это заложили в наши прогнозы. Мы предусмотрели уменьшение (транзита газа – ред.) почти вдвое с 90 млн кубов до 50 кубов. И соответственно уменьшение выручки от этого. На сегодня она (выручка – ред.) составляет около 3 млрд долларов”, – отметила Рожкова.

По ее словам, сокращение объемов транзита почти вдвое приведет к сокращению этих поступлений также почти вдвое.