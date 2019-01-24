Топ-5 экспортных продуктов Украины и прогнозы на 2019 год

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
В 2018 году Украина увеличила поставки продовольственной продукции из страны на сумму 800 млн USD.
Согласно данным ГТС, в 2018 году общая стоимость экспорта аграрной продукции составила 10,4 млрд USD, при том, что в 2017 году этот показатель был 9,6 млрд USD.
В общей структуре экспорта можно отметить 5 продуктов, отгрузки которых были наибольшими.
В прошлом году экспорт масличных культур составил 55,8 тыс т стоимостью 4,1 млрд USD. Мясо и съедобные субпродукты домашней птицы – 507 млн USD, сахар (свекольный) – 217 млн USD, изделия из шоколада – 171 млн USD, хлебобулочные изделия – 153 млн USD.
В 2018 году Украина вошла в пятерку мировых экспортеров яблок, яиц. Если положительная тенденция продолжится, то прогнозы будут самым оптимистичным для данной экспортной позиции. Мед также сохраняет свой экспортный потенциал. Соевое масло останется в топ десятке также и в 2019 году.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Зубко объяснил, как монетизация субсидий может уменьшить платежкиВчера, 16:00 - 835 8
В феврале жители Киева получат две платежки за электроэнергию - экспертВчера, 21:30 - 1212 6
Владельцы авто на "еврономерах" уплатили в бюджет уже более 4 миллиардовВчера, 15:00 - 932 5
Названа дата демонтажа Шулявского моста в КиевеВчера, 12:00 - 2645 5
Достройку второй "Мрии" оценили в $300-400 млнВчера, 13:40 - 1488 4
Nokia готовит новый кнопочный телефонВчера, 23:00 - 2646
В феврале жители Киева получат две платежки за электроэнергию - экспертВчера, 21:30 - 1212 6
Межбанк: доллар упал к 27,57 на дефиците покупателей и поддержке перетока СКВ с наличного рынка на межбанкВчера, 16:35 - 1093
"Укрзализныця" намерена запустить поезд "пяти столиц" до конца маяВчера, 20:00 - 1081
Сколько стоит ремонт и строительство километра дороги: цифры от ОмелянаВчера, 19:00 - 932 2
Нейросеть научилась превращать мысли в словаПозавчера, 17:10 - 763 3
Компания Boeing провела первые испытания летающего такси24.01.2019, 12:10 - 1969
Huawei анонсировала 5G-смартфон23.01.2019, 12:10 - 1899
Космический корабль Dragon впервые приводнился в Тихом океане ночью14.01.2019, 16:50 - 3148
Маск показал звездолет Starship11.01.2019, 12:10 - 5761 7