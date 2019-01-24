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Топ-5 экспортных продуктов Украины и прогнозы на 2019 год

Топ-5 экспортных продуктов Украины и прогнозы на 2019 год

В 2018 году Украина увеличила поставки продовольственной продукции из страны на сумму 800 млн USD.

Согласно данным ГТС, в 2018 году общая стоимость экспорта аграрной продукции составила 10,4 млрд USD, при том, что в 2017 году этот показатель был 9,6 млрд USD.

В общей структуре экспорта можно отметить 5 продуктов, отгрузки которых были наибольшими.

В прошлом году экспорт масличных культур составил 55,8 тыс т стоимостью 4,1 млрд USD. Мясо и съедобные субпродукты домашней птицы – 507 млн ​​USD, сахар (свекольный) – 217 млн ​​USD, изделия из шоколада – 171 млн USD, хлебобулочные изделия – 153 млн USD.

В 2018 году Украина вошла в пятерку мировых экспортеров яблок, яиц. Если положительная тенденция продолжится, то прогнозы будут самым оптимистичным для данной экспортной позиции. Мед также сохраняет свой экспортный потенциал. Соевое масло останется в топ десятке также и в 2019 году.

По материалам Finance.UA
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