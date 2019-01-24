Электрическая платформа Volkswagen может стать доступна сторонним производителям

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Не исключено, что концерн Volkswagen откроет сторонним автопроизводителям доступ к своей платформе для электрических транспортных средств.
Речь идёт о модульной платформе электрического привода (MEB). Ходовая часть состоит из электрического двигателя и батареи, размещённой под полом автомобиля. Платформа позволяет создавать электромобили различного класса — от компактных городских моделей до кроссоверов.
Как сообщает Reuters, ссылаясь на немецкую газету Tagesspiegel, концерн Volkswagen сейчас ведёт переговоры с другими автопроизводителями о предоставлении им доступа к платформе МЕВ для массового выпуска электрокаров.
Речь идёт о том, чтобы платформа МЕВ стала стандартом не только внутри группы Volkswagen, в которую входят марки Audi, SEAT и Škoda.
В конце прошлого года сообщалось, что Volkswagen ведёт переговоры с Ford на тему совместной разработки электрических транспортных средств. Такой подход позволит сэкономить миллиарды долларов.
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