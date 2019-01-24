АМКУ начал проверку облгазов в связи с завышенными суммами в платежках

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Антимонопольный комитет начал исследование возможного нарушения законодательства о защите экономической конкуренции операторами газораспределительных сетей при приведении объемов природного газа, использованного бытовыми потребителями, к стандартным условиям.
Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.
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“Председатель АМКУ дал поручение территориальным отделениям комитета провести исследование на предмет соответствия действий операторов ГРС законодательству о защите экономической конкуренции при приведении объемов использованного природного газа бытовыми потребителями к стандартным условиям при осуществлении коммерческих расчетов за использованный природный газ бытовыми потребителями”, – говорится в сообщении.
По результатам исследования, в случае выявления нарушений законодательства о защите экономической конкуренции, органами Комитета будут приняты меры, предусмотренные законодательством.
В АМКУ отметили значительное количество жалоб, поступающих от населения о дополнительных начислений в платежках.
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