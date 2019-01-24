В Украине за 2018 год снизилось производство полуобработанного золота и серебра

Производство полуобработанного золота в Украине в 2018 году снизилось на 61,5% по сравнению с 2017 годом.

По данным Госстатистики, полуобработанного, немонетарного золота (кроме необработанного или в виде порошка), включая с покрытием из платины, в прошлом году произвели 5 кг.

Производство необработанного серебра или в виде порошка (включая серебро с гальваническим покрытием из золота или платины) также упало по сравнению с 2017 годом – на 32,4%, до 1527 кг.

Полуобработанного серебра (включая серебро с гальваническим покрытием из золота или платины, кроме необработанного или в виде порошка) также произвели меньше по сравнению с 2017 годом – на 50,2%, 495 кг.

Данные приведены в натуральном выражении; без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, города Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.