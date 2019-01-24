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Hyperloop TT проведет финальные испытания пассажирской капсулы для вакуумного поезда

Hyperloop TT проведет финальные испытания пассажирской капсулы для вакуумного поезда

Стартап Hyperloop TT (HTT) преступил к подготовке к финальному этапу испытаний пассажирской капсулы своего вакуумного поезда.

Ожидается, что первые пассажиры смогут проехать на нем в 2022 году.

Идея Илона Маска о вакуумных поездах, озвученная им в 2012 году, увлекла многих предпринимателей, но окончательного подтверждения эффективности и реализуемости этого концепта до сих пор так и не было представлено.

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Самые известные компании в этой области — HTT и Hyperloop One — раз в несколько месяцев появляются в разных частях света и объявляют о строительстве тестового участка трассы или заключении контракта с местными властями на перевозку пассажиров по высокоскоростной дороге. По планам компаний и чиновников, линии Hyperloop должны покрыть ОАЭ, Европу, США, но пока сложно сказать, когда первый человек проедет в вакуумном поезде.

Пассажирская капсула HTT Quintero One весит 5 т и может передвигаться со скоростью до 1200 км/час. Длина капсулы составляет 34 м, за один рейс она может перевезти до 40 пассажиров.

Финальный этап испытаний пройдет в Тулузе — в компании утверждают, что «тестирование уже началось», не раскрывая деталей.

По материалам hightech.fm
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