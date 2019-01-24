Стамбул получил первые беспилотные поезда метро

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В депо Текстилкент метрополитена Стамбула первые электропоезда, оборудованные для эксплуатации в автоматическом режиме без машиниста в рамках контракта, заключенного в 2016 году городским муниципалитетом с компанией Hyundai Rotem (Корея).
Контракт предусматривает поставку 75 четырехвагонных полностью автоматизированных электропоездов для начального участка между станциями Махмутбей и Кабаташ длиной 24,5 км строящейся в европейской части Стамбула линии метро М7.
Поезда рассчитаны на работу от воздушной контактной сети постоянного тока. По условиям контракта 50% узлов и компонентов должны быть местного производства. Планируется, что EURotem будет поставлять по 8 поездов в месяц. Открыть линию М7 с 19 станциями планируется в четвертом квартале 2019 года.
В декабре 2017 года были заказаны еще 20 четырехвагонных поездов для продолжения этой линии на 18,5 км до станции Эсеньюрт.
В настоящее время в Стамбуле действует одна полностью автоматизированная линия метрополитена М5, ведется строительство еще пяти таких линий, включая М7.
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