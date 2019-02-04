Дмитрий Сушко: особенности налогообложения операций с ценными бумагами физических лиц в Украине

Для того чтобы понять, каким будет налогообложение операций с ценными бумагами физических лиц, необходимо для начала определить, что такое ценная бумага.

Ценная бумага это документ, который удостоверяет денежное или другое имущественное право, определяет взаимоотношения лица, выдавшего ценную бумагу и лица, имеющего права на ценную бумагу, и предусматривает исполнение обязательств по такому документу, а также возможность передачи прав на него другим лицам.

Ценные бумаги физические лица могут продавать, дарить и передавать по наследству. Операции по обмену ценных бумаг, обратному их выкупу или погашению эмитентом для целей налогообложения приравниваются к продаже ценных бумаг.

Даже ценные бумаги, подаренные или унаследованные, считаются приобретенными. Расходами или стоимостью таких ценных бумаг будет сумма государственной пошлины и налога на доходы физических лиц, уплаченных при таком дарении или наследовании.

На основании норм Налогового кодекса Украины такие операции с ценными бумагами признаются операциями с инвестиционными активами, а полученный по ним финансовый результат может быть инвестиционной прибылью или инвестиционным убытком.

Инвестиционная прибыль означает доход в виде положительной разницы между доходом, полученным налогоплательщиком от проведения операции с ценными бумагами и расходом на их приобретение. Отрицательное значение считается инвестиционным убытком.

По итогам календарного года, инвестиционная прибыль должна быть включена в общий годовой налогооблагаемый доход физического лица.

Инвестиционный убыток переносится в уменьшение общего финансового результата операций с инвестиционными активами следующих лет до его полного погашения.

Но, следует знать, что общий финансовый результат определяется как сумма всех инвестиционных прибылей, полученных физическим лицом в течение отчетного года, уменьшенная на сумму всех инвестиционных убытков, понесенных в течение такого года.

Для этого физическое лицо должно самостоятельно и отдельно от других доходов и расходов вести учёт общего финансового результата от операций с инвестиционными активами (в том числе ценными бумагами).

Приказом Минфина №591 от 23 июня 2017 года утверждена Книга учета доходов и расходов для определения суммы общего годового налогооблагаемого дохода и порядок её ведения.

Записи в книге осуществляются на основании первичных документов не позднее следующего дня после получения соответствующих сумм доходов, уплаты (перечисления) налога, а также осуществления расходов. В Книге предусмотрено отражение информации обо всех операциях с инвестиционными активами (независимо от того, покупка это или продажа, получена прибыль или убыток).

Помимо этого, для подтверждения расходов, понесенных на приобретение ценных бумаг, физическое лицо должно иметь первичные документы.

Например: договоры купли-продажи (мены, дарения) ценных бумаг, акты приемки-передачи ценных бумаг, платежные и расчетные документы, подтверждающие оплату ценных бумаг, для участников фондовой биржи, признается отчет торговца ценными бумагами (брокера), который формируется на базе биржевого отчета и договора на брокерское обслуживание.

Если при проверке операций по продаже ценных бумаг у физического лица не окажется первичных документов по приобретению таких ценных бумаг, то расходы по таким операциям не учитываются, и это приводит к налогообложению всей суммы полученного дохода, а не инвестиционной прибыли.

Не стоит забывать, что фискальные органы могут при необходимости получить информацию из Национальной комисси по ценным бумагам и фондовому рынку, о ценных бумагах и реальности проведённых сделок с ними. Если будут обнаружены признаки фиктивности таких операций, то расходы по таким ценным бумагам, постигнет та же участь, как и при отсутствии первичных документов.

Операции по приобретению ценных бумаг, если не было их продажи в отчётном году, не отражаются в годовой декларации. Более того, не стоит рассчитывать на расходы, связанные с покупкой ценных бумаг без их продажи в отчетном году, они не уменьшают инвестиционную прибыль, полученную в результате продажи других ценных бумаг в течение отчетного года.

При этом в будущем учитываются документально подтвержденные расходы, понесенные в связи с их приобретением, а также задекларированные должным образом непогашенные убытки от операций с инвестиционными активами за предыдущие годы.

На практике участились случаи, когда желание физического лица «застолбить» такие расходы через свою декларацию, в последующем при камеральной налоговой проверке приводит к необходимости подавать уточняющую декларацию и убирать такие операции.

Законодатель предусмотрел, что возможны налоговые оптимизации по операциям с ценными бумагами, для чего в Налоговом кодексе Украины ввёл особые правила для следующих ситуаций.

Ситуация 1. Физическое лицо на протяжении 30 календарных дней до дня продажи пакета ценных бумаг, а также на протяжении следующих 30 календарных дней после такой продажи приобретало пакет идентичных ценных бумаг.

В таком случае инвестиционный убыток, который возник в результате такой продажи, не учитывается во время определения общего финансового результата операций с инвестиционными активами, а стоимость приобретенного пакета для целей налогообложения определяется по цене его приобретения, но не ниже, чем цена проданного пакета.

Ситуация 2. Физическое лицо на протяжении отчетного года продавало ценные бумаги по договору, который обусловливает его право на обратный их выкуп в следующем году.

В таком случае, инвестиционный убыток, который возникает в результате такой продажи, не учитывается во время определения общего финансового результата операций с инвестиционными активами.

Ситуация 3. Физическое лицо продало пакет ценных бумаг связанным лицам. В таком случае инвестиционный убыток, который возникает в результате такой продажи, не учитывается во время определения общего финансового результата операций с инвестиционными активами.

Ситуация 4. Физическое лицо подарило ценные бумаги или передало их по наследству. Инвестиционный убыток, который возникает в результате такого дарения или передачи по наследству, не учитывается во время определения общего финансового результата операций с инвестиционными активами.

Исключением для таких ограничений использования инвестиционного убытка будут операции:

выкупа акций эмитентом, в том числе по требованию владельца акций;

приобретения эмиссионных ценных бумаг в процессе их частного размещения;

приобретения или продажи пакета акций размером свыше 25 % уставного капитала эмитента;

приобретения или продажи ценных бумаг, которые в соответствии с требованиями национального законодательства государства, на территории которого происходит обращение ценных бумаг, не могут находиться в обращении на фондовой бирже.

Не включаются в расчет инвестиционной прибыли:

инвестиционная прибыль от операций с долговыми обязательствами Нацбанка и государственными ценными бумагами, выпущенными Минфином;

доход полученный в течение отчетного года от продажи инвестиционных активов в сумме, не превышающей сумму, которая равна размеру месячного прожиточного минимума, действующего для трудоспособного лица на 1 января отчетного налогового года, умноженного на 1,4 и округленного до ближайших 10 грн (для 2018 года – 2470 грн);

доход от отчуждения акций (других корпоративных прав), полученных физическим лицом в собственность в процессе приватизации в обмен на приватизационные компенсационные сертификаты.

Общая инвестиционная прибыль за календарный год, в том числе и от операций с ценными бумагами, облагается налогом на доходы физических лиц по ставке 18% и военным сбором по ставке 1,5%.

Физическое лицо самостоятельно до 1 мая года, следующего за отчётным годом, декларирует операции от продажи ценных бумаг и при наличии инвестиционной прибыли рассчитывает и уплачивает указанные выше налоги в бюджет.

Если физическое лицо осуществляло операции с ценными бумагами с использованием профессионального торговца ценными бумагами, то такой торговец как налоговый агент удерживает налог и уплачивает его в бюджет во время начисления такого дохода, однако это не освобождает физическое лицо от представления годовой налоговой декларации по такому доходу.

Дмитрий Сушко, управляющий партнер аудиторской компании PSP Audit, член Рады Аудиторской палаты Украины, кандидат экономических наук, налоговый консультант, аудитор, судебный эксперт