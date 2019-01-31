Ирина Петренко: налоговые риски, влияющие на экономическую безопасность предприятия

Последние годы Украина находится в особо сложной финансово-экономической и политической среде, а следовательно, вопрос экономической безопасности для бизнеса весьма актуален._

Осуществляя свою миссию, предприятия подпадают под действие внутренних и внешних угроз, которые не дают возможности руководителям решать поставленные задачи и достигать определенных целей.

В таких условиях быть экономически устойчивым и защищаться от разрушительного влияния со стороны внутренних и внешних явлений и процессов становится чрезвычайно сложно. Особенно тогда, когда ключевое место в структуре экономической безопасности занимает налоговая безопасность, составляющим элементом которой является риск.

Разумеется, риски – неотъемлемый атрибут рыночной экономики и есть в каждой сфере деятельности. Но наряду с общими существуют специфические (индивидуальные) риски, которые зависят от вида деятельности, личности предпринимателя и его осведомленности об условиях внешней среды. Что касается налоговых рисков, то такие риски появляются от неопределенности в налоговой политике предприятия или уклонении от уплаты налогов и могут полностью дестабилизировать дальнейшее развитие бизнеса.

Чтобы избежать дестабилизации и создать действенную систему экономической безопасности, руководители должны для себя определить четкий перечень потенциальных рисков и угроз, а также осознавать возможные последствия за налоговые нарушения в виде: штрафов, пени, санкций, потерь из-за невыполнения налоговых актов, дополнительные расходы в связи с незаконной минимизацией налоговых платежей, усиленной налоговой нагрузки или даже лишения свободы.

Для лучшего понимания, с чем имеют дело, выделяют пять сфер налогового риска.

Во-первых, если легально начислять и уплачивать налоги, рисков для бизнеса почти не существует (безрисковая область) – предприятие уплачивает установленные налоги, и если налоговая нагрузка способствует развитию бизнеса, то еще и прибыль получают.

Во-вторых, работая ответственно, предприятие будет иметь минимальные риски, и в случае незначительных нарушений налоговой дисциплины оплатит лишь штрафные санкции и пеню.

В-третьих, сфера повышенного риска для бизнеса. Существует, когда фиксируется нарушение договорной дисциплины. Предприятие рискует лишь тем, что покроет все расходы, связанные с такими договорами, или просто получит прибыль намного меньше ожидаемой.

Четвертая сфера – это зона критического риска для бизнеса, в которой предприятие рискует потерять не только прибыль, но и не получить запланированные доходы от реализации. Такая ситуация возможна, когда менеджмент компании принимает решение минимизировать налоги за счет сознательного нарушения Налогового кодекса. Как результат – налоговики начисляют штрафы и санкции, существенно превышающие сумму налогов, уплачиваемых легально. То есть, последствия такого управленческого решения могут быть катастрофическими для бизнеса и привести к сокращению масштабов деятельности, потере оборотных средств и значительным убыткам.

И наконец, последняя – сфера недопустимого риска, где предприятие рискует стать банкротом, оплатив чрезмерно высокие налоговые санкции. Таким образом, в результате учредители выходят из состава акционеров, задолженность становится сомнительной, требования кредиторов ужесточаются, возможное банкротство становится реальным.

То есть, для бизнеса «налоговый риск» – это вероятность понесения дополнительных и возникновения негативных последствий в процессе принятия управленческих решений.

Кроме того, особое внимание руководителям следует уделять внутренним угрозам, среди которых: несоблюдение работниками требований Налогового кодекса, арифметические или методологические ошибки, которые приводят к неправильному определению налоговой базы, снижение налоговой нагрузки нелегальным путем, недостаточность собственных ресурсов для погашения налогового долга, невозможность предугадать действия контрагентов или третьих лиц. Но не все так страшно, если опасные риски выявлять и вовремя нейтрализовать. И эффективным инструментом для анализа, минимизации и управления угрозами является внедрение на предприятии налоговой политики.

Налоговая политика является действительно надежным механизмом защиты от налоговых рисков и включает в себя:

выбор той системы налогообложения, которая позволит законно уменьшить налоговые платежи;

мониторинг и устранение налоговых рисков;

соотношение полученных доходов и уплачиваемых налогов;

составление налогового календаря;

оценка возможностей применения налоговых льгот;

поиск возможностей отсрочки налоговых платежей законным путем на максимально длительный срок;

соблюдение налоговой дисциплины, контроль над правильностью и своевременностью начисления и уплатой налогов в определенный срок;

достоверный учет, анализ, контроль финансовой деятельности;

доступность налоговых нормативно-правовых актов;

определение уровня налоговой нагрузки на предприятие.

Сформировав налоговую политику на предприятии, руководство сможет не только осуществлять эффективный финансовый менеджмент и уменьшить уровень налоговой нагрузки, но и проводить профессиональную подготовку сотрудников, тем самым обеспечивая мониторинг и минимизацию налоговых рисков.

Например, один из действенных элементов налоговой политики для корпораций или холдингов является диверсификация налоговых рисков, которая заключается в том, чтобы одновременно использовать многих налогоплательщиков, видов сделок и налоговых схем. Таким образом, в случае возникновения налоговых проблем у одной компании есть возможность минимизировать общие налоговые расходы с другими.

За последние годы в государственной фискальной политике произошло немало изменений, а следовательно – новых налоговых рисков, к которым бизнесменам нужно не только быстро адаптироваться, но и научиться ими управлять.

Одни это могут с легкостью, другие – почувствуют сложности, внедряя в своем бизнесе еще одну политику. Хотя, несмотря на низкий уровень налоговой культуры в Украине, государство должно стремиться самостоятельно поддерживать налоговую безопасность страны. Но, к сожалению, реальность такова, что воспитать законопослушание у украинцев чрезвычайно сложно.

Согласитесь, налоговые риски существенно влияют на экономическую безопасность предприятия, а следовательно – требуют постоянного контроля. Управленцам необходимо научиться их прогнозировать, выявлять, оценивать и оптимизировать на регулярной основе, поскольку действенная налоговая безопасность требует применения эффективных мер и инструментов по уменьшению негативных последствий.

И чтобы поддерживать высокий уровень экономической безопасности, бизнесменам нужно построить эффективную систему налогового менеджмента с введением налоговой политики и повышением уровня налоговой культуры.

Такой подход даст возможность своевременно выявлять рисковые ситуации и заблаговременно ликвидировать их причины, а в будущем обеспечит высокий уровень финансовой стабильности и улучшения инвестиционной привлекательности предприятия.

Ирина Петренко, налоговый консультант, директор консалтингового агентства «Proud Consulting»