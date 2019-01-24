КГГА анонсировала создание в Киеве автоматизированной системы оплаты услуг парковки

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В столице создадут автоматизированную систему контроля оплаты стоимости услуг по парковке. Ее разработкой будет заниматься КП «Киевтранспарксервис».
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской администрации.
После согласования с Департаментом информационно-коммуникационных технологий чиновники должны будут подготовить проект распоряжения о начале работы системы в течение четырех месяцев.
Кроме того, в этом году должны создать перехватывающие паркинги возле станций метро.
В 2018 году впервые за четыре года «Киевтранспарксервис» получил 5 млн грн прибыли, которые направят на обустройство парковок. Предприятие получило прибыль благодаря новым 230 точкам продажи парковочных талонов.
Сейчас парковочный абонемент стоит:
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