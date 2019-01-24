КГГА анонсировала создание в Киеве автоматизированной системы оплаты услуг парковки

В столице создадут автоматизированную систему контроля оплаты стоимости услуг по парковке. Ее разработкой будет заниматься КП «Киевтранспарксервис».

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской администрации.

После согласования с Департаментом информационно-коммуникационных технологий чиновники должны будут подготовить проект распоряжения о начале работы системы в течение четырех месяцев.

Кроме того, в этом году должны создать перехватывающие паркинги возле станций метро.

В 2018 году впервые за четыре года «Киевтранспарксервис» получил 5 млн грн прибыли, которые направят на обустройство парковок. Предприятие получило прибыль благодаря новым 230 точкам продажи парковочных талонов.

Мои fiнансы:

Сейчас парковочный абонемент стоит:

Квартальный, все зоны – 1465 грн.

На месяц, зона 1, 2, 3 – 630 грн.

На месяц, зона 2, 3 – 441 грн.

На месяц, зона 3 – 315 грн.

Штраф за неуплату парковки – 20-ти кратный размер стоимости 1 часа парковки

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