Стали известны детали слияния WhatsApp, Instagram и Messenger

Основатель Facebook Марк Цукерберг прокомментировал новость о слиянии Messenger, WhatsApp и Instagram в единую унифицированную платформу. По словам главы компании, объединение должно упростить пользователям коммуникацию.

Об этом пишет The Verge.

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Кроме того, эти изменения расширят доступность сквозного шифрования. Пользователи Messenger смогут отправлять зашифрованные сообщения пользователям WhatsApp и Instagram, а также наоборот.

При этом Цукерберг подчеркнул, что слияние трех платформ в одну все еще находится на ранней стадии планирования, и реализовать идею до наступления 2020 года не получится.