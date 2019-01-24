Киевстар закрывает связь с номерами РФ на Донбассе и в Крыму

Киевстар прекращает связь с российскими номерами, которые используются на неподконтрольной Украине територии в Донецкой, Луганской областях, в Крыму, а также на оккупированных территориях Грузии (Абхазского и Цхинвальского регионов).

Соответствующее СМС-сообщение оператор уже рассылает своим абонентам.

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Данную информацию подтвердил оператор компании. По его словам, Киевстар действует согласно рекомендациям Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации.

В частности, комиссия советует прекратить обмен международным трафиком с отдельными номерными ресурсами, которые были выделены Российской Федерацией с нарушениями и используются на территории Автономной Республики Крым, на временно неподконтрольной территории Донецкой и Луганской областей Украины, а также на оккупированных территориях Грузии.

Номера начнут блокировать с 8 февраля 2019 года.