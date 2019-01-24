Что делать, если вам задерживают зарплату

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В января 2019 года сумма задолженности перед работниками, по данным Госстата, сократилась на 6% и составила 2,6 млрд грн.
Большинство зарплатного долга лежит на работающих предприятиях, и люди могут получить все выплаты.
Однако, 30,1% задолженности у предприятий-банкротов. Получить оплату от таких компаний, скорее всего, возможно только с помощью суда и после распродажи имущества.
По статистике, регионы, в которых наибольшие проблемы с выплатами – Донецкая и Луганская области, на них приходится 467,3 млн и 505,9 млн грн соответственно.
Лучше всего с выплатой зарплаты в Черновицкой (0,1 млн грн задолженности) и Закарпатской областях.
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