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Что делать, если вам задерживают зарплату

Что делать, если вам задерживают зарплату

В января 2019 года сумма задолженности перед работниками, по данным Госстата, сократилась на 6% и составила 2,6 млрд грн.

Большинство зарплатного долга лежит на работающих предприятиях, и люди могут получить все выплаты.

Однако, 30,1% задолженности у предприятий-банкротов. Получить оплату от таких компаний, скорее всего, возможно только с помощью суда и после распродажи имущества.

По статистике, регионы, в которых наибольшие проблемы с выплатами – Донецкая и Луганская области, на них приходится 467,3 млн и 505,9 млн грн соответственно.

Лучше всего с выплатой зарплаты в Черновицкой (0,1 млн грн задолженности) и Закарпатской областях.

Мои fiнансы:

  • В случае неуплаты зарплаты, первое что нужно сделать – обратиться к работодателю с письменным заявлением, где он должен обосновать задержку.
  • В случае же отказа любых выплат следует обращаться в прокуратуру с соответствующим заявлением, а также в суд с иском о взыскании задолженности по заработной плате.
  • Если заработная плата вам начислена, но не выплачена, то вы можете обратиться в суд в порядке приказного производства с целью получения судебного приказа о выплате задолженности (ст. 95-106 Гражданского процессуального кодекса (ГПК)).
  • Чтобы пожаловаться на невыплату заработной платы, можно позвонить на номер “горячей” телефонной линии Министерства труда и социальной политики по вопросам выплаты заработной платы: 8-800-287-12-30.
По материалам Finance.UA
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