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В НБУ назвали самый безопасный способ использования платежных карт

В НБУ назвали самый безопасный способ использования платежных карт

Самым безопасным способом использования платежных карт являются операции в торговой сети, учитывая убытки, которые понесли украинцы и банки из-за мошеннических операции в интернете и через банкоматы.

Об этом заявил заместитель начальника управления розничных платежей Департамента платежных систем и инновационного развития Национального банка Украины Владислав Дикий.

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В НБУ отметили, что в прошлом году больше всего мошеннических операций с платежными картами проводились в сети Интернет и касалась методов социальной инженерии, когда злоумышленники входят в доверие к держателям карт и выпытывают у них персональные данные, реквизиты платежных карт или побуждают владельцев счетов к проведению перевода средств в пользу мошенников.

“В целом в первом полугодии 2018 года на 1 миллион гривен расходных операций с использованием платежных карт только 64 гривны приходились на незаконные операции. По итогам 2017 года эта сумма составляла 77 гривен, в 2016 году – почти 110 гривен”, – сказал Дикий.

По материалам Сегодня
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