Мать случайно выбросила 6,5 тысячи долларов заначки сына

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27-летний житель США Девон Силве из-за невнимательности своей матери потерял 6,5 тысячи долларов заначки. Женщина по имени Линдси Прейс случайно отдала в магазин подержанных вещей старую кружку сына, в которой лежали его деньги, передает Сегодня.
Несколько недель назад Прейс убирала и решила разобрать шкаф со старым хламом. В одной из коробок она обнаружила детскую походную кружку сына с изображением Микки-Мауса. Женщина не стала заглядывать внутрь, признала купленную около 20 лет назад вещь ненужной и пожертвовала ее в магазин подержанных вещей некоммерческой организации, которая помогает бездомным.
24 января в гости к Линдси приехал ее сын, Девон, и начал искать повсюду кружку. Когда он узнал о поступке матери, у него началась паника, поскольку хранил в ней 6,5 тысячи долларов (около 180 тысяч гривен), полученных от продажи старого автомобиля. Американец недавно нашел новую работу, и ему не хватало времени отнести деньги в банк.
“Она думала, что я расстроился из-за исчезновения кружки. Что ж, за ней я тоже скучаю, но больше – по ее важному содержанию”, – признался журналистам издания Newsweek Силви. Прейс же заявила, что чувствует себя “самой ужасной матерью на свете”. Она обратилась в магазин, но сотрудники не смогли обнаружить кружку. По их словам, товар уже продали, не проверяя содержимое.
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