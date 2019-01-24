Uber ушел из Барселоны из-за новых правил для такси

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Международная компания такси Uber приостановила свою деятельность в испанском городе Барселона из-за новых правил каталонского правительства.
Об этом сообщает Reutrers.
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В Барселоне Uber работал через сервис UberX, который использовал профессиональных водителей с лицензией с марта 2018 года. Правительство Каталонии постановило, что такси могут подбирать пассажиров минимум через 15 минут после заказа.
“Новые ограничения, принятые правительством Каталонии, не дают нам другого выбора, кроме приостановления UberX, поскольку мы ценим наше будущее в Барселоне. Мы желаем быть долгосрочным партнером испанских городов и надеемся на сотрудничество с правительством Каталонии и городским советом по честным правилам для всех”, – заявили в компании.
Новые правила вступили в силу после давления водителей такси, которые провели много забастовок в Барселоне и продолжают бастовать в Мадриде.
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