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Солнечную электростанцию в Чернобыльской зоне хотят строить японцы

Солнечную электростанцию в Чернобыльской зоне хотят строить японцы

Японские компании заинтересованы в участии в строительстве объектов солнечной энергетики в Чернобыльской зоне отчуждения мощностью до 1,2 ГВт.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики и угольной промышленности.

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“Генеральный директор директората энергетических рынков Минэнергоугля Ольга Буславец провела встречу с представителями японских компаний, в частности, директором компании Deloitte Touche Japan Нишимото Масатоши, исполнительным директором компании Green Power Development Japan Секия Эми и другими, которые представляют правительство Японии”, – говорится в сообщении.

Руководители компаний выразили свою заинтересованность в участии в строительстве объектов солнечной энергетики в объеме до 1,2 ГВт в Чернобыльской зоне отчуждения.

В ходе встречи стороны обсудили основные экономические и технические аспекты проекта строительства солнечной электростанции.

По материалам УКРИНФОРМ
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