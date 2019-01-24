По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (46,210 млн и 46,125 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (48 и 43). Максимальный курс продажи доллара 27,80 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 27,60-27,61 гривен за доллар.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

На текущее время в Сервисе присутствует 91 активных заявок по доллару на сумму более 92,335 млн грн, которые распределились следующим образом:

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



ПРОДАВЦОВ

– 7 лучших заявок “Куплю”:27,6200 – 1 00027,6000 – 10 00027,6000 – 10 00027,6000 – 1 00027,6000 – 1 40027,5800 – 20 00027,5800 – 20 005

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

26,6200 – 100 000

27,5800 – 3 700

27,5900 – 15 000

27,5900 – 29 000

27,5900 – 20 000

27,5900 – 29 500

27,6000 – 3 000





Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 27,5681 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 27,5660 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.