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По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (46,210 млн и 46,125 млн гривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (48 и 43). Максимальный курс продажи доллара 27,80 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 27,60-27,61 гривен за доллар.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
На текущее время в Сервисе присутствует 91 активных заявок по доллару на сумму более 92,335 млн грн, которые распределились следующим образом:
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
26,6200 – 100 000
27,5800 – 3 700
27,5900 – 15 000
27,5900 – 29 000
27,5900 – 20 000
27,5900 – 29 500
27,6000 – 3 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 27,5681 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 27,5660 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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