Еврокомиссия выделила деньги на ремонт украинских дорог

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В рамках проектов развития инфраструктуры стран Восточного партнерства, Еврокомиссия совместно со Всемирным банком выделили на усовершенствование, реконструкцию и ремонт украинской железной дороги около 850 миллионов евро.
Общий объем инвестиций в транспортную отрасль всех восточноевропейских стран составит 13 миллиардов евро.
Отмечается, что средства пойдут на 9 инфраструктурных проектов в железнодорожной отрасли, предусматривающих модернизацию железной дороги, ее электрификацию, а также увеличение пропускной способности. При этом, общая протяженность железных путей, которые ЕС планирует модернизировать в Украине, составляет около 530 километров.
Отметим, что кроме модернизации железнодорожной инфраструктуры Украины, ЕС выделит средства на железные дороги других стран, в частности Азербайджана – 663 миллиона евро, Беларуси – 122 миллиона евро, Грузии – 349 миллионов евро и Молдове – около 20 миллионов евро.
Все проекты, финансируемые ЕС, должны завершить к 2030 году.
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