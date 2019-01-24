Межбанк: доллар понизил отказ покупателей приобретать СКВ по действующим ценам

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Торги валютного межбанка в секторе доллара в четверг стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,725/27,755 UAH/USD виртуально, без сделок.
Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как стало известно о смене тренда на рынке гривневой ликвидности – там появились признаки расширения гривневого ресурса. Во всяком случае, на это указывало повышение объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 48 229,0 млн. грн. к отметке 49 675,8 млн. грн.
Эта динамика играет на стороне «зеленого» безнала, оппонируя фискальному периоду и росту гривневых расходов компаний.
Подтверждая тезис о «бычьем» факторе роста гривневой ликвидности, первые реальные сделки с безналичным «американцем» констатировали рост к цифре 27,75/27,78 UAH/USD.
Около 10.20 котировки доллара на межбанке сузили спред, закрепляясь на отметке 27,77/27,78 UAH/USD. На моменте равновесие покупок и продаж.
По состоянию на 10.42 появившиеся на межбанке системные игроки своими продажами СКВ уронили курс «американца» до 27,73/27,74 UAH/USD. На этом фоне покупатели взяли тайм-аут, дожидаясь еще большей просадки курса.
К 11.12 изрядная выдержка потенциальных покупателей доллара, саботировавших приобретение СКВ по действующим ценам, все еще удерживала курс безналичного «американца» на цифре 27,73/27,74 UAH/USD.
Вхождение рынка безналичной пары доллар-гривня в полосу стабильности на пониженных уровнях цен сопровождалось стабильностью на рынке гривневого ресурса с точки зрения рынка Depo: ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo не тронулись с уровня 16,00/18,00% годовых.
Эта застывшая динамика показателя противоречит заметному росту объема остатков в нацвалюте на коррсчетах регулятора.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 27,72 / 27,75
евро – 31,64 / 31,67
российский рубль – 0,4199 / 0,4206
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар утром имела следующие значения котировок 1,1440 / 1,1442
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