СБУ разоблачила руководство "Запорожгаза" в нанесении государству многомиллионного ущерба

Сотрудники Службы безопасности Украины в рамках комплекса мер по защите критической инфраструктуры в нефтегазовой сфере разоблачили механизм, через который руководство ПАО “Запорожгаз” нанесло государству многомиллионные убытки.

Оперативники спецслужбы установили, что менеджмент компании искусственно “списывал” потребленный природный газ как производственно-технологические издержки и ненормированные потери под видом “фейковых” технических аварий.

Об этом сообщается на сайте пресс-службы СБУ.

По заключению профильных экспертов, только за один квартал стоимость завышенного объема вторичного природного газа в результате якобы аварий составляет более 26 миллионов гривен.

Сотрудники СБУ задокументировали, что противоправные действия должностных лиц привели к необходимости покрытия искусственно созданных убытков за счет государственного бюджета и обычных потребителей.

В рамках открытого уголовного производства председателю правления ПАО “Запорожгаз” объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 364-1 и ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины. Он отстранен от должности.