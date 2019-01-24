СБУ разоблачила руководство "Запорожгаза" в нанесении государству многомиллионного ущерба

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Сотрудники Службы безопасности Украины в рамках комплекса мер по защите критической инфраструктуры в нефтегазовой сфере разоблачили механизм, через который руководство ПАО “Запорожгаз” нанесло государству многомиллионные убытки.
Оперативники спецслужбы установили, что менеджмент компании искусственно “списывал” потребленный природный газ как производственно-технологические издержки и ненормированные потери под видом “фейковых” технических аварий.
Об этом сообщается на сайте пресс-службы СБУ.
По заключению профильных экспертов, только за один квартал стоимость завышенного объема вторичного природного газа в результате якобы аварий составляет более 26 миллионов гривен.
Сотрудники СБУ задокументировали, что противоправные действия должностных лиц привели к необходимости покрытия искусственно созданных убытков за счет государственного бюджета и обычных потребителей.
В рамках открытого уголовного производства председателю правления ПАО “Запорожгаз” объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 364-1 и ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины. Он отстранен от должности.
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