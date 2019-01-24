Стало известно, когда закончиться поддержка Internet Explorer

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После 14 января 2020 года для браузера уже не будут выпускаться какие-либо обновления безопасности или улучшения функциональности.
До 31 января 2020 года клиентам нужно завершить переход с IE 10 на IE 11, чтобы и дальше пользоваться Internet Explorer.
Для этого, начиная с весны этого года, компания даст возможность загрузить IE 11 в каталоге обновлений Microsoft, через Windows Update и Windows Server Update Services. Программа будет доступна для всех версий Windows Server 2012 и Windows Embedded 8 Standard.
В январе 2020 года прекратится поддержка и Windows 7, обновления будут доступны только за отдельную плату в рамках расширенной программы. Это означает, что устаревшие версии ОС и браузера будут подвержены опасностям и потенциально уязвимы.
Microsoft работает над переводом браузера Edge на движок Blink, который является основой бесплатного браузера Chromium.
Предполагается, что предварительная сборка выйдет уже в первом квартале 2019 года, тогда как стабильной придётся ждать до конца 2019 года или начала 2020.
Internet Explorer больше не получает новых функций, для него выпускаются исключительно обновления и исправления безопасности, потому в компании рекомендуют использовать именно Microsoft Edge.
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