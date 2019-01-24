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Apple планирует выпустить iPhone с мощной 3D-камерой в 2020 году

Apple планирует выпустить iPhone с мощной 3D-камерой в 2020 году

Apple планирует выпустить iPhone с обновленной, более мощной 3D-камерой в 2020 году.

Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники, знакомые с планами компании.

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Ожидается, что новая камера будет «сканировать» окружающую картину и реконструировать изображения в трехмерной плоскости. Такая «реконструкция», по данным источников, будет охватывать около 4,5 метров изображения вокруг устройства.

Apple будет использовать лазерные сканеры, которые лучше работают на дальних дистанциях. Нынешняя 3D-камера Apple охватывает около 30 сантиметров и нужна для активации Face ID.

Один из собеседников агентства сказал, что о тестировании новой системы Apple договаривалась с компанией Sony.

По материалам hromadske.tv
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