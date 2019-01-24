Кабинет Министров поддержал законопроект "О режиме совместного транзита"

Кабинет Министров поддержал разработанный Министерством финансов проект Закона “О режиме совместного транзита”.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

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Отмечено, что этот законопроект призван приблизить украинское законодательство в таможенной сфере к таможенному законодательству ЕС путем имплементации положений Конвенции о процедуре общего транзита и Конвенции об упрощении формальностей в торговле товарами.

Законопроект предусматривает принятие отдельного Закона “О режиме совместного транзита”, которым устанавливаются:

основные принципы организации и осуществления совместного режима транзита товаров через таможенную территорию Украины;

порядок и условия перемещения таких товаров по таможенной территории Украины в совместном режиме транзита, осуществление таможенных формальностей, применение механизма гарантирования уплаты таможенного долга, применение специальных транзитных упрощений.

В то же время, принятие закона позволит уменьшить количество таможенных формальностей, необходимых для контроля за транзитным перемещением.

Украинская таможня будет получать от таможни других стран предварительную информацию о грузах еще до пересечения ими украинской границы, что позволит анализировать операции на предмет их рисковости еще до момента прибытия товаров в Украину.

Кроме того, это позволит обоснованно определять формы таможенного контроля, тем самым, не задерживая грузы на границе таможенными досмотрами и другими контрольными процедурами.