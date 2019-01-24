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Кабинет Министров поддержал законопроект "О режиме совместного транзита"

Кабинет Министров поддержал законопроект "О режиме совместного транзита"

Кабинет Министров поддержал разработанный Министерством финансов проект Закона “О режиме совместного транзита”.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

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Отмечено, что этот законопроект призван приблизить украинское законодательство в таможенной сфере к таможенному законодательству ЕС путем имплементации положений Конвенции о процедуре общего транзита и Конвенции об упрощении формальностей в торговле товарами.

Законопроект предусматривает принятие отдельного Закона “О режиме совместного транзита”, которым устанавливаются:

  • основные принципы организации и осуществления совместного режима транзита товаров через таможенную территорию Украины;
  • порядок и условия перемещения таких товаров по таможенной территории Украины в совместном режиме транзита, осуществление таможенных формальностей, применение механизма гарантирования уплаты таможенного долга, применение специальных транзитных упрощений.

В то же время, принятие закона позволит уменьшить количество таможенных формальностей, необходимых для контроля за транзитным перемещением.

Украинская таможня будет получать от таможни других стран предварительную информацию о грузах еще до пересечения ими украинской границы, что позволит анализировать операции на предмет их рисковости еще до момента прибытия товаров в Украину.

Кроме того, это позволит обоснованно определять формы таможенного контроля, тем самым, не задерживая грузы на границе таможенными досмотрами и другими контрольными процедурами.

По материалам УНН
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