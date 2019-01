WealthPro Ukraine - VII ежегодная международная B2C конференция Kyiv, 21-22 February 2019

21-22 февраля 2019 года состоится VII ежегодная международная B2C конференция и выставка WealthPro Ukraine Kyiv 2019.

Организатор ежегодных конференций VIP–класса в области международного права, защиты и управления активами, инвестиции, налогообложении и консалтинга ‑ Bosco Conference.

Когда: 21 – 02.2019

Где: Hilton Kyiv, бульвар Тараса Шевченка, 30

Страница мероприятия

Конференция WealthPro Ukraine, состоится 21-22 февраля 2019 года, и открывает активный бизнес-год в сфере Wealth-менеджмента: международного права, защиты и управления активами, инвестиций, налогообложении и консалтинга. Компания Bosco Conference приглашает взять участие в VІI ежегодной международной конференции и выставке B2C формата. Мероприятие собирает более 350 участников: основателей, владельцев и ТОП-менеджеров компаний Украины и зарубежья. Компании специализируются на корпоративных и банковских услугах, защите активов, управлении частным капиталом, новых решениях в сфере инвестиций, недвижимости, гражданства и т.д.

Актуальные темы конференции:

Перспективы нерезидентных структур в налоговых и корпоративных схемах. Законодательные новации в Украине 2018-2020.

Кипрское гражданство через инвестиции;

У кого Украина может запросить налоговую информацию: «не CRS единым»;

единым»; Европейские компании: 10 самых распространенных ошибок;

Банковский сектор Латвии;

Охота за бенефициаром: практические решения для полной конфиденциальности;

Означает ли CRS конец конфиденциальности? Наше решение для тех кто не планирует переезд;

конец конфиденциальности? Наше решение для тех кто не планирует переезд; Юридические аспекты налогового планирования в эпоху BEPS : как структурировать активы семьи в нескольких юрисдикциях;

: как структурировать активы семьи в нескольких юрисдикциях; Западные слепые трасты и доверительное управление в Украине: что конфиденциальнее?

Инвестиции в недвижимость Великобритании: почему, как и что!

Швейцария – Мерседес среди юрисдикций;

Инвестиционная программа Кипра в сравнении с другими программами получения европейского гражданства.

Комплаенс при создании персональной финансовой истории;

Инвестиции в недвижимость на Кипра;

Корпоративное управление и комплаенс частных семейных компаний.

Заявленные и подтвержденные спикеры:

1. Андреас Сантис – Региональный менеджер Россия, Украина, Казахстан Leptos Estates (Кипр);

2. Екатерина Варади – коммерческий директор Laveco (Венгрия);

3. Дмитрий Калмыков – Член правления PNB Banka (Латвия);

4. Олег Куц – Управляющий партнер K&K Partners (Великобритания);

5. Йоханнес Шварц – Генеральный директор Zugimpex (Швейцария);

6. Ивен Де Хун – Управляющий партнер Kvevri Wealth Management (Грузия);

7. Эрик Вершарен – Управляющий партнер Kvevri Wealth Management (Грузия);

8. Александр Онуфриенко – Партнер Asters (Украина);

9. Алексей Хомяков – Партнер Asters (Украина);

10. Владимир Гаркуша – Упарвляющий партнер Вікторія

11. Виктория Фоменко – Партнер Integrites (Украина);

12. Александра Кенна – Советник по вопросам гражданства и резинденства C. Savva & Associates Ltd. (Кипр);

13. Георгий Терентис – Менеджер по развитию бизнеса Prime Property Group (Кипр);

14. Пол Махони – Основатель, Управляющий директор Nova Financial (Великобритания);

15. Наталья Радченко – Партнер практики налогообложения и бизнес-эффективности Juscutum (Украина);

16. Лана Голян – Партнёр, руководитель практики международного бизнес-администрирования Juscutum (Украина);

17. Вадим Васько – Управляющий Партнер Vasko Law Office (Украина).

Стать одним из участников возможно по предварительной регистрации на сайте Bosco Conference.

За детальной информацией обращайтесь по контактному телефону:

+38 044 501 78 87

Будем рады Вам помочь!

До встречи 21-22 февраля на WealthPro Ukraine Kyiv 2019!

Контакты:

Телефон: +38 044 501 78 87

E-mail: bc@bosco-conference.com

Web: www.bosco-conference.com