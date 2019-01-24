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WealthPro Ukraine - VII ежегодная международная B2C конференция Kyiv, 21-22 February 2019

21-22 февраля 2019 года состоится VII ежегодная международная B2C конференция и выставка WealthPro Ukraine Kyiv 2019.

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Организатор ежегодных конференций VIP–класса в области международного права, защиты и управления активами, инвестиции, налогообложении и консалтинга ‑ Bosco Conference.

Когда: 21 – 02.2019
Где: Hilton Kyiv, бульвар Тараса Шевченка, 30
Страница мероприятия

Конференция WealthPro Ukraine, состоится 21-22 февраля 2019 года, и открывает активный бизнес-год в сфере Wealth-менеджмента: международного права, защиты и управления активами, инвестиций, налогообложении и консалтинга. Компания Bosco Conference приглашает взять участие в VІI ежегодной международной конференции и выставке B2C формата. Мероприятие собирает более 350 участников: основателей, владельцев и ТОП-менеджеров компаний Украины и зарубежья. Компании специализируются на корпоративных и банковских услугах, защите активов, управлении частным капиталом, новых решениях в сфере инвестиций, недвижимости, гражданства и т.д.

Актуальные темы конференции:

  • Перспективы нерезидентных структур в налоговых и корпоративных схемах. Законодательные новации в Украине 2018-2020.
  • Кипрское гражданство через инвестиции;
  • У кого Украина может запросить налоговую информацию: «не CRS единым»;
  • Европейские компании: 10 самых распространенных ошибок;
  • Банковский сектор Латвии;
  • Охота за бенефициаром: практические решения для полной конфиденциальности;
  • Означает ли CRS конец конфиденциальности? Наше решение для тех кто не планирует переезд;
  • Юридические аспекты налогового планирования в эпоху BEPS: как структурировать активы семьи в нескольких юрисдикциях;
  • Западные слепые трасты и доверительное управление в Украине: что конфиденциальнее?
  • Инвестиции в недвижимость Великобритании: почему, как и что!
  • Швейцария – Мерседес среди юрисдикций;
  • Инвестиционная программа Кипра в сравнении с другими программами получения европейского гражданства.
  • Комплаенс при создании персональной финансовой истории;
  • Инвестиции в недвижимость на Кипра;
  • Корпоративное управление и комплаенс частных семейных компаний.

Заявленные и подтвержденные спикеры:

1. Андреас Сантис – Региональный менеджер Россия, Украина, Казахстан Leptos Estates (Кипр);
2. Екатерина Варади – коммерческий директор Laveco (Венгрия);
3. Дмитрий Калмыков – Член правления PNB Banka (Латвия);
4. Олег Куц – Управляющий партнер K&K Partners (Великобритания);
5. Йоханнес Шварц – Генеральный директор Zugimpex (Швейцария);
6. Ивен Де Хун – Управляющий партнер Kvevri Wealth Management (Грузия);
7. Эрик Вершарен – Управляющий партнер Kvevri Wealth Management (Грузия);
8. Александр Онуфриенко – Партнер Asters (Украина);
9. Алексей Хомяков – Партнер Asters (Украина);
10. Владимир Гаркуша – Упарвляющий партнер Вікторія
11. Виктория Фоменко – Партнер Integrites (Украина);
12. Александра Кенна – Советник по вопросам гражданства и резинденства C. Savva & Associates Ltd. (Кипр);
13. Георгий Терентис – Менеджер по развитию бизнеса Prime Property Group (Кипр);
14. Пол Махони – Основатель, Управляющий директор Nova Financial (Великобритания);
15. Наталья Радченко – Партнер практики налогообложения и бизнес-эффективности Juscutum (Украина);
16. Лана Голян – Партнёр, руководитель практики международного бизнес-администрирования Juscutum (Украина);
17. Вадим Васько – Управляющий Партнер Vasko Law Office (Украина).

Стать одним из участников возможно по предварительной регистрации на сайте Bosco Conference.

За детальной информацией обращайтесь по контактному телефону:
+38 044 501 78 87
Будем рады Вам помочь!
До встречи 21-22 февраля на WealthPro Ukraine Kyiv 2019!

Контакты:
Телефон: +38 044 501 78 87
E-mail: bc@bosco-conference.com
Web: www.bosco-conference.com

По материалам Bosco Conference
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