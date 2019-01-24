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Власти Германии профинансируют разработку батарей для электромобилей

Власти Германии профинансируют разработку батарей для электромобилей

Правительство Германии выделит 500 миллионов евро на совершенствование существующих батарей и разработку новых элементов питания, которые применяются в электромобилях.

Такое заявление сделала министр образования и науки ФРГ Аня Карличек.

По словам министра, немецкий автопром должен быть независимым от азиатских поставщиков. Она отметила, что это даже не вопрос независимости, а вопрос конкурентоспособности всей экономики страны.

Согласно плану, помощь не ограничится инвестициями. Также научный институт Общества Фраунгофера передаст частным немецким компаниям свои наработки в области аккумуляторов.

На данный момент передовые позиции в области производства элементов питания для электромобилей занимают японская Panasonic, корейские LG и Samsung и китайская CATL. Несмотря на то, что немецкие автоконцерны сами делают батареи для электрокаров, в большинстве из них можно найти аккумуляторы одной из перечисленных фирм.

По материалам Укравтопром
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