Власти Германии профинансируют разработку батарей для электромобилей

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Правительство Германии выделит 500 миллионов евро на совершенствование существующих батарей и разработку новых элементов питания, которые применяются в электромобилях.
Такое заявление сделала министр образования и науки ФРГ Аня Карличек.
По словам министра, немецкий автопром должен быть независимым от азиатских поставщиков. Она отметила, что это даже не вопрос независимости, а вопрос конкурентоспособности всей экономики страны.
Согласно плану, помощь не ограничится инвестициями. Также научный институт Общества Фраунгофера передаст частным немецким компаниям свои наработки в области аккумуляторов.
На данный момент передовые позиции в области производства элементов питания для электромобилей занимают японская Panasonic, корейские LG и Samsung и китайская CATL. Несмотря на то, что немецкие автоконцерны сами делают батареи для электрокаров, в большинстве из них можно найти аккумуляторы одной из перечисленных фирм.
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