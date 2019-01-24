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В Швейцарии полицейского оштрафовали за превышение скорости во время погони

В Швейцарии полицейского оштрафовали за превышение скорости во время погони

В Женеве полицейского оштрафовали на 600 (€528) франков за превышение скорости во время преследования подозреваемых в ограблении банка.

Об этом сообщает The Local.

Полицейский попробовал оспорить решение суда, но Федеральный верховный суд оставил решение низшей инстанции в силе.

Отмечается, что правоохранитель в ходе преследования дважды превысил скорость: в первый раз на 30 км/ч, а во второй – на 42 км/ч.

Прокуроры посчитали, что первый случай превышения скорости был допустим. Второй же случай был воспринят как грубое нарушение правил дорожного движения. В итоге, полицейский был оштрафован на 600 франков.

Как объяснили в суде, превышение скорости допустимо, если чья-либо жизнь находится под угрозой. Полицейский знал, что подозреваемые не причинят вреда ничьей жизни, поэтому он должен был выбрать скорость, которая не создавала бы потенциальную опасность для окружающих.

По материалам Корреспондент.net
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