Наталия Кравчук: умышленное доведение до банкротства банка и прочее. Преступление и наказание

Банковская сфера в Украине занимает одно из весомых мест и довольно быстро развивается. Как результат, количество банков увеличивается, а желание приумножить свой доход растет с такой же скоростью.

Но не всегда топ-менеджеры банков действуют согласно законодательству Украины.

Даже «сито» проверок и постоянный надзор за банкирами и их деятельностью не всегда дают результат, ведь схемы вывода денег и другие финансовые манипуляции становятся все сложнее с каждым годом.

Национальный банк Украины имеет все возможности для отслеживания операций по выводу денег. Поэтому вполне логично, что возникает вопрос: «Почему же представители государственной структуры не действуют в момент злоупотребления служебным положением топ-менеджером или акционером, а, наоборот, либо резко закрывают банк учреждения, либо же держат уже давно «потерянное» финансовое учреждение на плаву?».

Каждое лицо, нарушающее законодательство Украины, должно понести наказание, независимо от его статуса и должности. Так за какие же нарушения банкиры могут сесть за решетку?

Стоит начать со служебной халатности, сфера совершения которой не выходит за рамки служебной компетенции лица. К уголовной ответственности по статье 367 Уголовного кодекса Украины (далее – УК Украины) должностное лицо может быть привлечено, если совершенное им деяние имеет общественно-опасные последствия в сфере охраны прав и свобод граждан, государственных или общественных интересов, отдельных юридических лиц.

Невыполнение или же несоблюдение четко очерченного круга полномочий может быть как одноразовым (потеря значительной суммы денег), так и систематическим (невыполнение ежеквартальных проверок или же поручений).

Поэтому, в зависимости от тяжести совершенного преступления «Служебная халатность наказывается штрафом от пятидесяти до ста пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до трех лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет».

Однако «То же самое деяние, если оно повлекло тяжкие последствия, — наказывается лишением свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и со штрафом от ста до двухсот пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или без такового».

Есть и другая сторона медали, когда должностное лицо злоупотребляет своими полномочиями, а именно с целью получения неправомерной выгоды использует свое служебное положение, что противоречит интересам службы. Под злоупотреблением служебными полномочиями следует понимать предъявление требований, принятие решений обязательных для выполнения другими служебными или юридическими лицами.

Неправомерной выгодой в свою очередь могут быть средства или же имущество, определенные льготы, преимущества и нематериальные активы, которые предлагают, получают без законных на это оснований. Часть 1 статьи 365-2 УК Украины предусматривает «ограничение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет», те же деяния, повлекшие тяжкие последствия, «наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества или без таковой».

Украинское уголовное законодательство выделяет достаточно распространенное в наше время преступление – служебный подлог. Верховным Судом Украины предоставлено обобщение практики рассмотрения уголовных дел о преступлениях, состав которых предусмотрен ст. 366 УК Украины, где выдача неправдивых документов означает «предоставление физическим или юридическим лицам такого документа, содержание которого полностью или частично не соответствует действительности и который был составлен или служебным лицом, которое его выдало, или другим должностным лицом. Выдача поддельного документа может иметь место и в том случае, если документ был составлен частным лицом, но потом был заверен должностным лицом и выдан им иным физическим и юридическим лицам от имени той организации, которую представляет должностное лицо, выдавшее этот документ».

Обязательным признаком преступления является его предмет – официальный документ, который имеет определенные сведения, зафиксированные в определенной форме (письменной, цифровой, знаковой) и имеет реквизиты (печать, голограмма, штамп).

Также, одним из условий, при которых дело рассматривается как служебный подлог, являются доказательства в правоприменительной деятельности соответствующими лицами (компетентными или юридическими лицами, отдельными гражданами, которым по их служебному статусу предоставлено право выдавать и заверять документы).

По ч. 1 ст. 366 УК за служебный подлог предусмотрен «штраф до двухсот пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до трех лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет».

Если действия имели тяжкие последствия, то предусмотрено «лишение свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, со штрафом от двухсот пятидесяти до семисот пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан».

Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением является одним из способов посягательства на отношения собственности. Совершение этого преступления в банковских структурах предусматривает механизм «бестоварных» операций, которые характеризуются фиктивными действиями покупателя и продавца.

Санкции статьи 191 УК Украины предусматривают разные степени наказания за совершенное преступление, в зависимости от квалификации деяния.

Умышленное банкротство, как создание препятствий для феномена предпринимательского риска, заключается в общественной опасности совершенного преступления, вследствие нанесения ущерба кредиторам и государству.

Доведение до банкротства можно рассматривать как вариант «захоронения» своих служебных обязанностей перед кредиторами и способ обмана государства. К действиям, которые создают финансовую несостоятельность субъекта, доводя до самоликвидации, относят:

- заключение убыточных сделок;

- заключение неблагоприятных сделок;

- получение кредитов под слишком высокие проценты;

- расходование денежных средств на нужды, не связанные с субъектом хозяйствования;

- безосновательный перевод денежных средств на счет других хозяйственных предприятий;

- освобождение контрагентов от выполнения обязанностей или обязательств по договору;

- умышленная неуплата налогов;

- принятие решения о списании дебиторской задолженности без принятия мер по ее погашению;

- принятие решений, которые негативно влияют на функционирование предприятия.

Статьей 281-1 УК Украины за доведение банка до неплатежеспособности предусмотрено наказание «ограничение свободы на срок от одного до пяти лет или лишение свободы на тот же срок, с наложением штрафа от пяти тысяч до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан и лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет».

Незаконное обогащение или же завладение активами в крупных размерах является одним из преступлений, которые не раз инкриминировались украинским банкирам. Действие не всегда стоит связывать с получением или предоставлением денежных средств или иного имущества. Злоупотребление служебным положением и отмывание доходов, полученных преступным путем, может стать предпосылкой накопления определенных активов. Статья 382-2 УК Украины предусматривает наказание за совершенное преступление согласно степени тяжести и положения, которое занимает должностное лицо.

За времена независимости нашего государства около двух десятков банков обанкротились. Одной из основных причин стала неприспособленность финансовых предприятий к постоянным изменениям в рыночных условиях. Как результат, ради того, чтобы удержаться на плаву, банкиры могли прибегать к различного рода манипуляциям и махинациям.

Одним из самых громких было дело, связанное с банком «Украина», тогда было открыто уголовное производство за служебную халатность (ст. 367 УК Украины), злоупотребление служебными полномочиями (ст. 365-2 УК Украины), должностной подлог (ст. 366 УК Украины) и присвоение имущества (ст. 191 УК Украины). Под подозрением оказались все сотрудники банка, однако лишь единицы понесли наказание в зависимости от степени тяжести совершенного преступления.

До сих пор в розыске находится Алексей Политуха, который в прошлом занимал должность заместителя председателя правления банка и входил в ликвидационную комиссию. За время пребывания в должности господин Политуха неоднократно нарушал законы Украины, однако сумел избежать правосудия, вовремя покинув территории государства Украина.

Идентичная ситуация с совладельцем и бывшим главой банка «Надра» Игорем Гиленко, более известным как «неуловимый Джо». В 2009 году было открыто уголовное производство за завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением (ч. 5 ст. 191 УК Украины). Лицо до сих пор находится в розыске.

Однако есть и те банкиры, которых все же настигла «рука правосудия». В частности, председателя правления и совладельца обанкротившегося «Градобанка» Виктора Жердицкого. Банкира обвиняли в банковских транзакциях и за хищение государственного или коллективного имущества в особо крупных размерах (ст. 86-1 УК Украины).

Совладелец банка «Славянский» Борис Фельдман совершил не менее тяжкое преступление, а именно за уклонение от уплаты налогов (ст. 191 УК Украины) и хищение имущества в особо крупных размерах. Фельдман был лишен свободы на 5 лет, однако еще долгое время продолжались споры из-за несправедливости приговора.

Сейчас проходит фильтрация ненадежных банковских учреждений, чтобы ситуация с «банкопадом» прекратилась и украинская гривна стабилизировалась.

Однако деятельность государственного учреждения не является совершенной. Скорее наоборот – государственные служащие не используют свои полномочия в полной мере ради своевременного урегулирования ситуации с проблемными банками.

Для того, чтобы банкиры-мошенники ответили за «банкопад», необходимо усилить эффективность досудебного расследования, приложить усилия для избежания процессуальной волокиты и закрытия уголовных производств.

Только при непредвзятом и полном исследовании обстоятельств по уголовным делам возможно стабильное функционирование органов надзора за деятельностью банковских структур и предупреждение банкротства финансовых учреждений.

Наталия Кравчук, младший юрист юридической компании «BLF Group»