Продукты питания, товары и услуги: Кабмин меняет подход к формированию прожиточного минимума

Кабинет Министров внес изменения в порядок проведения научно-общественной экспертизы набора продуктов питания, набора непродовольственных товаров и набора услуг для установления прожиточного минимума.

Соответствующее постановление „О внесении изменений в порядок проведения научно-общественной экспертизы набора продуктов питания, набора непродовольственных товаров и набора услуг для установления прожиточного минимума” было принято на заседании правительства в среду, информирует пресс-служба Минсоцполитики.

Отмечается, что, согласно принятому постановлению, в состав комиссии, которая проводит соответствующую экспертизу продуктов, товаров и услуг, как представители центральных органов исполнительной власти входят руководители самостоятельных структурных подразделений Министерства экономического развития и торговли Украины, Министерства финансов Украины, Министерства социальной политики Украины, Министерства здравоохранения Украины, определенные в соответствии с приказами руководителей соответствующих органов.

Также указано, что члены экспертной комиссии от объединений работодателей и профсоюзных объединений, которые имеют статус всеукраинских, определяются каждой стороной отдельно.

В ведомстве отмечают, что такое изменение будет способствовать урегулированию процедуры проведения научно-общественной экспертизы указанных наборов и повышению эффективности работы экспертной комиссии.