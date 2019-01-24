Продукты питания, товары и услуги: Кабмин меняет подход к формированию прожиточного минимума

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Кабинет Министров внес изменения в порядок проведения научно-общественной экспертизы набора продуктов питания, набора непродовольственных товаров и набора услуг для установления прожиточного минимума.
Соответствующее постановление „О внесении изменений в порядок проведения научно-общественной экспертизы набора продуктов питания, набора непродовольственных товаров и набора услуг для установления прожиточного минимума” было принято на заседании правительства в среду, информирует пресс-служба Минсоцполитики.
Отмечается, что, согласно принятому постановлению, в состав комиссии, которая проводит соответствующую экспертизу продуктов, товаров и услуг, как представители центральных органов исполнительной власти входят руководители самостоятельных структурных подразделений Министерства экономического развития и торговли Украины, Министерства финансов Украины, Министерства социальной политики Украины, Министерства здравоохранения Украины, определенные в соответствии с приказами руководителей соответствующих органов.
Также указано, что члены экспертной комиссии от объединений работодателей и профсоюзных объединений, которые имеют статус всеукраинских, определяются каждой стороной отдельно.
В ведомстве отмечают, что такое изменение будет способствовать урегулированию процедуры проведения научно-общественной экспертизы указанных наборов и повышению эффективности работы экспертной комиссии.
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