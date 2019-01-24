В Раду внесли новый закопроект о регулировании несанкционированных обысков

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17 января в парламент внесли законопроект №9484, который призван защищать IT-бизнес от несанкционированных обысков и превышения полномочий правоохранителей при таких действиях. Это очередной из серии законопроектов под условным названием «маски-шоу стоп», однако в «ИТ Украины» уверены, что именно он устранит недостатки предыдущих подобных нормативных актов. Авторский коллектив проекта возглавляет Александр Демченко, глава комитета ВР по информатизации.
Новый законопроект был разработан потому, что предыдущие оказались неэффективными, говорит Дмитрий Овчаренко, соавтор проекта и вице-президент финансово-правового комитета ассоциации.
«Волна обысков в более, чем 30 IT-компаний в 2015 году навредила как самим компаниям, так и имиджу Украины в целом… Проблема требовала прозрачного законодательного регулирования, а «маски-шоу-стоп 1» и «маски-шоу-стоп 2» оказались недейственными», – так Овчаренко объясняет необходимость нового проекта.
Основные недостатки предыдущих проектов на эту тему следующие:
Нормы нового проекта предусматривают:
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