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В Раду внесли новый закопроект о регулировании несанкционированных обысков

В Раду внесли новый закопроект о регулировании несанкционированных обысков

17 января в парламент внесли законопроект №9484, который призван защищать IT-бизнес от несанкционированных обысков и превышения полномочий правоохранителей при таких действиях. Это очередной из серии законопроектов под условным названием «маски-шоу стоп», однако в «ИТ Украины» уверены, что именно он устранит недостатки предыдущих подобных нормативных актов. Авторский коллектив проекта возглавляет Александр Демченко, глава комитета ВР по информатизации.

Новый законопроект был разработан потому, что предыдущие оказались неэффективными, говорит Дмитрий Овчаренко, соавтор проекта и вице-президент финансово-правового комитета ассоциации.

«Волна обысков в более, чем 30 IT-компаний в 2015 году навредила как самим компаниям, так и имиджу Украины в целом… Проблема требовала прозрачного законодательного регулирования, а «маски-шоу-стоп 1» и «маски-шоу-стоп 2» оказались недейственными», – так Овчаренко объясняет необходимость нового проекта.

Основные недостатки предыдущих проектов на эту тему следующие:

  • Ни в Уголовном Процессуальном Кодексе, ни в других законах нет разъяснения, что надо понимать под «электронными информационными системами или их частями, мобильными терминалами систем связи». Это приводит к различным толкованиям следователей и прокуроров, и злоупотреблению правами (например, «докажите, что сервер – это электронная информационная система»).
  • По уже действующим законам предписывается копировать информацию с этих систем, а не изымать их, однако сейчас следователь и прокурор сами принимают решение, нужно копировать данные или изымать компьютер. Поэтому, как отмечают в ассоциации, в 100% случаев компьютеры и серверы изымают. По результатам копирования должен составляться отдельный протокол, копия которого вручается владельцу техники.
  • Не установлены предохраняющие механизмы от злоупотреблений правоохранительных органов. В частности – касательно возможности применять меры вроде временного доступа к вещам или временного изъятия или ареста имущества.

Нормы нового проекта предусматривают:

  • Уточнение специальной терминологии.
  • Запрет изымать компьютеры, серверы, телефоны и т.д., нарушать работу компьютерных систем, если предметом или средством правонарушения является информация, которая на них содержится.
  • Если компьютеры все же изымаются, владельцу должны дать возможность копировать оттуда данные. От правоохранителей требуется предоставить письменное обоснование о том, как отказ изымать технику может навредить расследованию.
  • Во время ареста техники нельзя запрещать владельцу ею пользоваться, если она используется как средство труда.
    Если изъятая техника портится или теряется, правоохранители обязаны возместить владельцу связанные с этим затраты.
  • Уголовная ответственность должностных лиц за умышленное нарушение порядка временного доступа к вещам и документам или временного изъятия или ареста имущества, а также – изъятия вещественных доказательств во время обыска. Сейчас за эти действия ответственности нет.
По материалам AIN.UA
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