В Китае успешно протестирована прямая трансляция в VR через сеть 5G

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В Китае успешно протестировали прямую трансляцию передач с использованием технологий виртуальной реальности (VR) через сеть 5G.
Об этом сообщает Синьхуа.
“Тестирование производства и трансляции передач в формате VR в реальном времени через сеть 5G, организованное в Чанчуне, провинция Цзилинь, Китайской медиагруппой (CMG) совместно с компаниями China Unicom и Huawei Technologies, было проведено с целью испытания соответствующих технологий перед прямой трансляцией части гала-концерта, которая будет вестись из этого города”, – говорится в сообщении со ссылкой на заявление CMG.
Как отмечается, новая технология позволит телезрителям увидеть панораму зала ожидания и двух мест проведения новогоднего гала-концерта, который будет показан в канун Нового года по лунному календарю, отмечающемуся в этот раз 5 февраля.
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