Кристофер Дембик: позади январь. Глобальное рецессионное давление нарастает

США и Китай могут дождаться последнего момента, чтобы постараться заключить наиболее выгодное соглашение. Это может дать рынку облегчение в краткосрочной перспективе, но не стоит ожидать чего-то большего.

Продолжается ожидание торгового соглашения между США и Китаем (хотя и не охватывающего все вопросы). Вероятность, что это случится до китайского Нового года (5 февраля), за последние дни снизилась.

Переговоры идут гладко: Китай сделал много жестов в пользу соглашения, особенно обещав закупить до 7 млн тонн американской пшеницы. Намеченная на 30 и 31 января в Вашингтоне встреча вице-премьера Китая и секретаря казначейства США – это четкий позитивный сигнал, и инвесторы его не пропустили.

Однако, судя по истории американо-китайских переговоров, кажется всё более вероятным, что США и Китай могут дождаться последнего момента, чтобы постараться заключить наиболее выгодное соглашение. Для этого понадобится еще одна встреча Дональда Трампа и Си Цзиньпина до 1 марта (что соответствует окончанию 90-дневного торгового перемирия), чтобы разрешить последние явные расхождения.

Такое соглашение не разрешит всех проблем. Твердо уверен, что следующим полем боя в «холодной войне» США И Китая станут передовые технологии, особенно 5G – но оно может дать рынку долгожданное облегчение в краткосрочной перспективе.

Тем временем факторы риска усиливаются, особенно в макроэкономике, а это значит, что февраль может оказаться сложным месяцем для финансовых рынков.

Глядя на малые открытые экономики, служащие хорошим индикатором состояния мировой торговли и мировой экономики – например, на Южную Корею и скандинавские страны – можно увидеть, как почти везде зажигаются предупредительные огоньки.

IV квартал 2018 года был очень неблагоприятным для стран, сильно зависящих от торговли. Южная Корея, хорошо отражающая экономику Азии и особенно Китая, показала падение промышленного производства на 1,7%, что оказалось хуже ожиданий.

Если посмотреть на Японию (гораздо более крупная экономика, но хороший барометр состояния мировой торговли), там может быть все куда хуже. Экспорт в декабре упал на ошеломительные 3,8% год к году против ожидавшихся -1,8%, а экспорт из Японии в Китай оказался ниже на целых 7% г/г. Трудно сомневаться, что данные за 2019 год окажутся еще хуже общих ожиданий, если против начинающегося спада не будут приняты стратегические меры.

Встречный ветер

В мире всё неразрывно взаимосвязано. Ничего удивительного, что встречный ветер начинает дуть также в паруса Европы и Соединенных Штатов.

Опережающий индикатор ОЭСР по Еврозоне, предназначенный для предсказания поворотных точек в экономике за время от шести до девяти месяцев, в последние месяцы резко упал, особенно по Германии и Франции.

За 11 месяцев его изменение год к году изрядно качнулось: в начале 2018 года оно составляло +0,5%, а теперь -1,4% – минимальное значение с октября 2012 года, когда Еврозона была погружена в кризис суверенного долга.

Наблюдается сильное снижение промышленного производства в основных европейских экономиках, но хуже всего дела обстоят в Германии, на которую приходится треть всей европейской промышленности.

Низкий уровень настроений в автомобильной промышленности, Китай и падение кредитного импульса омрачают перспективы на I квартал 2019 года.

Надежда остается только на то, что ожидаемое во II квартале оживление потребления усилит экономическую активность.

Прогноз в США портится, хотя и не так угрожающе, а мы еще даже не можем оценить ущерб экономике от самой долгой в истории приостановки работы правительства.

Опережающий индикатор ОЭСР по США тоже падает. Изменение год к году ухудшилось до -0,4%.

Интересно, что из только что обновленной Федеральным резервным банком Нью-Йорка модели риска рецессии следует, что этот риск значительно увеличился всего за три месяца. В октябре он составлял 14,1%, в ноябре 15,8%, а в декабре подскочил до 21,4%, что, как видно из графика ниже, наибольший уровень с лета 2008 года.

Рост вероятности рецессии повлияет на стратегические решения.

За последние недели многие центральные банки пытались успокоить инвесторов. Как часто бывает в начале года, Народный банк Китая принял меры для повышения рыночной ликвидности, но более неожиданным стал очень «голубиный» тон выступлений главы ФРС Джерома Пауэлла и главы ЕЦБ Марио Драги. Центробанки не разворачивают свой курс монетарной политики, но все они взяли паузу в ожидании новых данных.

К сожалению, восстановление активности очень маловероятно, а значит, они могут еще долго оставаться в выжидательной позиции, так как замедление роста будет дольше и глубже, чем все ожидают.

Скоро мы получим еще более «голубиные» сигналы от Драги и Пауэлла, которым в феврале предстоит отчитываться соответственно перед Европарламентом и Конгрессом США.

Следующим выстрелом для глав центробанков будет оценка возможных реакций на разные направления политики в существующих ограничениях с целью стимулирования экономики. По крайней мере, патроны у них пока явно не кончились.

Кристофер Дембик, глава отдела макроэкономического анализа Saxo Bank