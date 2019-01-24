Межбанк: доллар застыл на уровне 27,75/27,77, поддерживаясь равновесием продаж участников рынка ОВГЗ и покупок импортерами

Торги валютного межбанка в секторе доллара в среду стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,77/27,80 UAH/USD виртуально, без сделок.

Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как стало известно о сохранении тренда гривневой ликвидности – там появились признаки пролонгации сжатия гривневого ресурса. С изрядным замедлением. Во всяком случае, на это указывало «косметические» снижение объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 48 342,0 млн грн к отметке 48 229,0 млн грн.

Думается, это следствие продолжения нацбанковских «экзерсисов» со своими депосертификатами. Третьего дня, напомним, регулятор разместил депосертификаты на сумму около 26,0 млрд. грн.

Судя по всему, состоявшееся накануне размещение Минфином гривневых ОВГЗ на 8,99 млрд грн, потребовало изрядных расходов в нацвалюте, которые затянулись на среду, вынуждая игроков межбанка продавать СКВ ради гривны. Это стало причиной снижения курса первых реальных сделок в паре доллар-гривна до 27,74/27,76 UAH/USD по состоянию на 10.00 Киева.

Спустя 30 минут, на 10.30, безналичная пара доллар-гривна, заморозив нисходящий тренд, консолидировалась на отметке 27,75/27,76 UAH/USD на фоне ситуативного равновесия покупок и продаж СКВ.

Войдя в полосу относительной стабильности, котировки безналичной пары доллар гривна до 11.15 не покинули отметку 27,75/27,77 UAH/USD, удерживаясь на ней балансом спрос/предложение. Продажи участников вторничного размещения ОВГЗ находили покупателей среди импортеров.

Установление равновесия покупок и продаж СКВ на межбанке, «заморозившего» коррекцию «американца», сопровождалось стабильностью на рынке гривневого ресурса. С точки зрения рынка Depo: ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo не тронулись с уровня 16,00/18,00% годовых.

Эта застывшая динамика показателя согласуется с отсутствием перемен в остатках в нацвалюте на коррсчетах регулятора.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 27,77 / 27,80

евро – 31,73 / 31,75

российский рубль – 0,4200 / 0,4206

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар утром имела следующие значения котировок 1,1430 / 1,1432

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